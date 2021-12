SATSE denuncia "la pésima gestión" de gerentes de Régimen Económico del SES

El Sindicato de Enfermería SATSE ha denunciado que la "pésima gestión" de los gerentes y directores de Régimen Económico de las ocho áreas sanitarias de Extremadura ha provocado "un grave empeoramiento" en el último año de las condiciones laborales de las enfermeras y fisioterapeutas del SES, lo que "perjudica su salud y seguridad y la de todos los extremeños".



Desde el inicio de 2021, el sindicato viene denunciando a los gerentes y directores de Régimen Económico la situación que sufren las enfermeras y fisioterapeutas en los hospitales, centros de salud y otros centros sanitarios y sociosanitarios, "obteniendo siempre la misma respuesta de que no tienen suficiente presupuesto y que hay que reclamar a los Servicios Centrales del SES".



Una situación que "en estos momentos es mucho peor", ya que, ha precisado, al "histórico déficit" de plantillas de enfermeras y fisioterapeutas, se ha unido "el despido del 60 por ciento de los profesionales contratados para la lucha contra la pandemia del Covid-19".



La organización sindical ha asegurado que las ratios seguras y adecuadas de pacientes por enfermera "no se cumplen" y el número de estos profesionales sanitarios por unidades "varía por área sanitaria a expensas de los caprichos del gerente de turno".



También hay "escasez" de equipos de trabajo (calzado, batas, pijamas...) en las unidades de atención continuada, en el 112, el banco de sangre, o para las enfermeras especialistas y enfermeros internos residentes (EIR).



Respecto a los centros de salud, SATSE ha subrayado que sus profesionales están pasando por los momentos "más difíciles", al encontrarse "absolutamente desbordados" por tener que atender, además de las patologías diarias, la vacunación de la gripe, el repunte de los casos COVID y en los próximos días la vacunación de los niños de 5 a 11 años.



A ello ha sumado el hecho de que el post-COVID de muchos ciudadanos "ha provocado la necesidad de más fisioterapeutas en los centros de salud".



La consecuencia de esta situación, ha advertido, es que las enfermeras y fisioterapeutas sufran "agresiones físicas y verbales" en su jornada laboral por la "tensión de la pandemia", y que estas Navidades "muchos profesionales no podrán disfrutar de las libranzas que por Ley les corresponde" ante la "escasez" de plantillas, lo cual irá "en detrimento de la conciliación laboral y familiar".



"Entendemos que no podemos hacer responsables de esta situación a las enfermeras que ocupan actualmente las Direcciones de Enfermería, ya que sólo están cumpliendo, rigurosa y obligatoriamente, las órdenes que emanan de un gerente y su Dirección de Régimen Económico muy distintas en las ocho áreas", ha matizado.



SATSE ha reiterado que la "lamentable y nula" gestión de estos cargos sanitarios "debería haberles llevado a poner su cargo a disposición de los servicios centrales y a reintegrarse como médico a su unidad".



"Estamos hartos de ver como estas personas se perpetúan en el cargo sin hacer nada por mejorar la situación de sus compañeros y compañeras sabiendo que de ello depende la atención sanitaria y cuidados que reciben los extremeños", ha apostillado.



En esta línea, ha indicado que agradecen sus "recomendaciones y consejos" para su "vida privada en relación al COVID- 19", pero lo que esperan es que "gestionen".



El sindicato ha querido hacer suyas "las palabras del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, cuando dice que entiende que la gente sea reivindicativa para que los de arriba sepan que hay problemas".



Por ello, ha dicho, seguirá denunciando ante la Inspección de Trabajo, Salud Laboral, la Consejería de Sanidad y la Asamblea que en Extremadura "faltan enfermeras y fisioterapeutas, tanto en el SES como en el SEPAD, y que el aumento de cargas laborales en los centros de salud los tiene desbordados".