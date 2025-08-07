Pilar Vizcaíno encenderá las Ferias de Mérida 2025

Mérida ya tiene rostro para uno de los momentos más esperados de sus Ferias y Fiestas de 2025. Pilar Vizcaíno Balsera, directora de orquesta, docente, promotora cultural y referente de la ciudad, será la encargada de realizar el Encendido Oficial del Recinto Ferial el próximo domingo 31 de agosto, en un acto simbólico y emotivo que tendrá lugar en la portada del ferial.

“Su trayectoria, su trabajo, la promoción de la ciudad que realiza en cada una de sus actuaciones con la Joven Orquesta Ciudad de Mérida, su implicación con todos los colectivos sociales y culturales de la ciudad, convierten a esta mujer en referente de constancia, esfuerzo, dedicación y entrega hacia los demás”, ha destacado la delegada de Festejos, Ana Aragoneses.

Pilar Vizcaíno es una figura clave en el panorama cultural emeritense. Comenzó sus estudios musicales desde niña y se licenció en Dirección de Orquesta en 2013, convirtiéndose en la primera mujer extremeña en lograr dicho título. Desde entonces, no ha dejado de cosechar éxitos, entre los que destaca la creación de la Escuela de Artes Pilar Vizcaíno y la Joven Orquesta Ciudad de Mérida, dos proyectos que aúnan arte, juventud, docencia y solidaridad.

Su música no solo suena en escenarios: también lo hace en hospitales, eventos benéficos y actos institucionales. “Música desde mi ventana”, por ejemplo, es un homenaje anual al personal sanitario desde 2017.

Con una carrera imparable y una vocación indiscutible, Pilar Vizcaíno será la encargada de iluminar no solo el recinto ferial, sino también los corazones de miles de emeritenses.