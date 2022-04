Piden la devolución de la cabeza de la Virgen de la Estrella, robada este miércoles en Los Santos de Maimona

La mayordoma de la Virgen de la Estrella de Los Santos de Maimona, Mari Carmen Tinoco, ha pedido a los ladrones que se han llevado la cabeza de la imagen de dicha virgen durante una acción delictiva desarrollada este pasado miércoles que la devuelvan.

Así, ha solicitado al autor o autores de este "acto de vandalismo" que se arrepientan y la devuelvan. "Y ya que Ella los perdona, los podamos hacer todos nosotros", ha señalado la mayordoma, quien ha rogado a todos los que andan por caminos y campos estén pendientes por si la cabeza hubiera sido abandonada.

En este sentido, ha recordado que este pasado miércoles el ladrón o ladrones forzaron en la ermita la cabeza de dicha virgen y se la llevaron junto con la corona, un hecho que la Guardia Civil y la Policía están investigando.

De este modo, durante los Santos Oficios de ayer Jueves Santo, celebrados en la parroquia de Los Santos de Maimona, ha comunicado que la Virgen de la Estrella ha sufrido una "mutilación terrible", aunque ha incidido en que la "Madre de la Estrella, como siempre, seguirá protegiendo a su pueblo de Los Santos".

A su vez, el alcalde de Los Santos de Maimona, Manuel Lavado, ha transmitido en nombre de todos los santeños al párroco, a la mayordoma y Junta de Gobierno de la Cofradía de Nuestra Señora de la Estrella el apoyo de todo el pueblo, "convencido de que este episodio negro y trágico va a acrecentar la fe en La Estrella y va a renovar cada día el Patronazgo que ejerce sobre nosotros la Alcaldesa Honoraria Perpetua".

Asimismo, ha asegurado que el ayuntamiento no va a permanecer al margen e irá "de la mano", tanto de la Parroquia como de la Cofradía, "en todo cuanto propongan o decidan hacer".

Lavado ha recordado, también, el "dolor" y "duro momento" vivido este pasado miércoles por la tarde junto a compañeros del equipo de gobierno, miembros de la Junta de Gobierno de la Virgen y el párroco. "Hombres y mujeres destrozados, llorando, desolados y con los brazos bajados por el desánimo y la incredulidad de lo que estábamos viendo; tal vez preocupados por los daños materiales, pero sobre todo muy preocupados por el daño moral que este hecho iba a producir en los devotos de la Virgen", ha señalado el alcalde.

Durante esta comparecencia conjunta, a su vez, el párroco Leonardo Terrazas ha animado a caminar juntos y estar coordinados. "No podemos cansarnos de hacer el bien y respecto a quien haya o hayan hecho esta barbaridad, si los encuentra la justicia que actúe como en estos casos; y por nuestra parte, cada uno tiene sus sentimientos y deseos, pero lo nuestro como cristianos es recuperar a los que están perdidos por distintas circunstancias de la vida y pedir la misericordia y el perdón de Dios para ellos si quieren hacerlo y se arrepienten", ha apuntado.

MENSAJE DEL OBISPO

También ha enviado el obispo de Mérida-Badajoz, Celso Morga, unas palabras al pueblo de Los Santos de Maimona tras conocer la noticia, trasladando su "consternación".

"Quiero expresaros mi dolor y cercanía a todos como pastor de la Archidiocesis. Deseo que me sintáis cercano. Dios permite sucesos en nuestra vida que nos hacen sufrir. Pidamos al Señor la conversión sincera de los que han realizado tal acto. Os acompaño y bendigo. Virgen de la Estrella ruega por nosotros, ruega por toda la humanidad", ha afirmado.

Finalmente, la Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora La Virgen de la Estrella explica que se irá informando de todas las actividades que habrá que realizar para la restauración de la Imagen, siguiendo las directrices de la Parroquia y del Arzobispado.

En el caso de que la cabeza no apareciera, la Imagen de la Patrona de Los Santos será restaurada. "La imagen puede que no sea la misma, pero nuestra devoción y cariño no solo tiene que ser el mismo, sino que nos tiene que unir aún más. Será una nueva etapa para nuestra vida cristiana y para nuestra devoción a la Santísima Virgen de la Estrella. Ella nos consolará, nos indicará lo que tenemos que hacer", ha insistido el párroco durante su intervención.