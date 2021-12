PIDE lamenta que los PGEx no incluyan el abono de la subida salarial de 2020

El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) ha criticado que los Presupuestos Generales de la comunidad autónoma para 2022 no incluyen ninguna partida para abonar la adeudada subida salarial del 2% de 2020.



PIDE ha lamentado que la Junta "haya perdido otra oportunidad para resarcir y reconocer el trabajo de los docentes de Extremadura".



En una nota, el sindicato ha asegurado que el Gobierno regional "no puede incumplir" los acuerdos de mesa de negociación, las disposiciones firmes y la normativa estatal sobre los salarios de sus trabajadores.



"Tendría que haber aplicado la subida del 2% con retroactividad desde el 1 de enero de 2020 en todos los componentes del salario de los empleados públicos, no sólo de las retribuciones básicas y el complemento de destino desde diciembre de 2020, como así han hecho todas las comunidades autónomas a excepción de Extremadura, cumpliendo así la normativa estatal de subida del 2% para el año 2020", ha detallado.



Asimismo, ha apuntado que este recorte salarial adeudado del 2020 "se suma al importante recorte del 5% de media (hasta el 7'1% en el grupo A1) que sufrimos los empleados públicos desde mayo de 2010, justificado indebidamente por una crisis económica que no habíamos creado, medida extraordinaria que se planteó como provisional y que el actual Gobierno lo mantiene sin establecer ningún límite temporal en su aplicación".



En este sentido, ha aseverado que la Junta estableció el mismo recorte sobre los complementos salariales que le competen en junio de 2010 mediante la Ley 6/2010, de 23 de junio, de medidas urgentes y complementarias para la reducción del déficit público en la Comunidad Autónoma de Extremadura "y dicho recorte se ha mantenido en las siguientes leyes presupuestarias de la región"



"No es posible que la Junta de Extremadura continúe expropiando permanentemente a sus empleados públicos sus derechos económicos y por eso era necesario incluir en los presupuestos del 2022 las partidas económicas necesarias para implementar la subida salarial adeudada a los docentes extremeños", ha denunciado PIDE.



Por último, el sindicato ha recordado que "ante el continuo ninguneo de la Administración y el nulo reconocimiento a sus docentes, PIDE está reclamando en el Tribunal Supremo la subida del 2% sobre la totalidad de los conceptos salariales de todos los empleados públicos de Extremadura en el año 2020".