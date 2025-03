"Sin patio y sin cocina": Las quejas del AMPA del CEE Emerita Augusta

En el año 2021, el Centro de Educación Especial Emérita Augusta comenzó una reforma integral de la residencia, garantizando su accesibilidad y adecuando los espacios exteriores. 4 años después, en 2025, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del centro reclama que las obras aún no se han entregado.

El malestar del AMPA con la Junta proviene principalmente de varios puntos clave: la entrega urgente de la residencia con las obras terminadas y la falta de personal frente al aumento de alumnos.

El primer punto clave se basa en que el centro afirma que las obras de zonas de utilidad, como el patio o la cocina, no han sido terminadas ni entregadas. En el caso del patio, ha estado ocupado desde 2021 por la obra y desde el centro critican que los niños "necesitan espacio" y que "no se puede usar" debido a que siguen puestas la vallas de la empresa encargada de la remodelación, dejando a los menores con un espacio "muy reducido".

En el caso de la cocina, el centro informa de que la reforma de la cocina aún no se ha hecho y se critica que se haya hecho "un centro nuevo, pero sin cocina", lo que provoca que si no se han terminado todas las obras, la residencia no se puede entregar.

El segundo punto clave em el que se basa el centro es en la falta de personal que hay en comparación con el aumento del número de alumnos. El AMPA asegura que en el año 2020 el centro tenía 10 cuidadoras, repartidas en horarios de mañana, tarde y noche, para 31 niños, mientras que en 2025 hay 9 cuidadoras para 56 niños. Esto, según el centro, hace que "no se puedan atender" las necesidades educativas de los niños.

¿Qué causa esto? Según el AMPA del centro: "los niños han estado alojándose en la Escuela de Hostelería en Mérida, que está en la otra punta, completamente contrario a donde está la residencia".

LA RESPUESTA DE LA JUNTA

La respuesta de la Junta por parte de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha sido que "Las obras programadas en el CEE Emérita Augusta de Mérida finalizaron el 15 de noviembre de 2024". Sin embargo, la Consejería afirma que para que el centro y la residencia puedan ponerse en marcha, es necesario que la cocina esté operativa, pero su remodelación "no fue incluida en el proyecto" puesto que estaba en funcionamiento antes del inicio de las obras y que, actualmente, se encuentra "en proceso" y "se prevé" su finalización en un plazo de dos meses.

En cuanto al patio, según la Consejería, ya está "completamente utilizable" y esta información se ha remitido a representantes de la AMPA del centro, con quienes se está en contacto y a disposición para resolver cualquier duda al respecto.