Osuna, rotundo en COPE sobre liderar al PSOE de Extremadura: "Este que está aquí no quiere"

Entre otros, el nombre del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha sonado en las últimas semanas como posible alternativa del PSOE en la política regional, en un contexto marcado por la situación judicial que afecta a Miguel Ángel Gallardo y al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.

Este lunes, la Audiencia Provincial debe deliberar sobre los recursos de los once investigados en la causa, entre ellos Gallardo, y decidir si se sientan o no en el banquillo. A la espera de esa resolución, el foco político se ha puesto en los posibles movimientos del PSOE en Extremadura.

En declaraciones a COPE, Osuna ha sido tajante: “Ni me lo ha pedido el partido ni quiero”. El regidor emeritense asegura que no contempla, al menos de momento, dar ese salto.

En este caso no hay nada de realidad, estoy centrado en Mérida Antonio Rodríguez Osuna Alcalde de Mérida

Con estas palabras, Osuna trata de despejar rumores mientras los socialistas extremeños miran de reojo a la decisión judicial sobre Gallardo, que podría alterar el tablero político de la región y obligar al partido a acelerar planes alternativos.