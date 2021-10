Osuna afirma que el PSOE de Badajoz tiene "ganas de renovación"

Antonio Rodríguez Osuna, cerraba este viernes la campaña de las primarias con un acto en Mérida en el que hacía un llamamiento a la militancia para que acuda a las urnas el próximo domingo, día 3.

En su discurso, ha animado a participar de forma mayoritaria para que "realmente sean los militantes quienes ostenten el poder de decisión" de un partido donde hay "ganas de renovación" y en el que "hay muchos militantes que se fueron en un momento determinado decepcionados porque no se les escuchó o no se les entendió".



"Yo creo que hay que renovar el proceso de toma de decisiones y propiciar que haya otros compañeros y compañeras que también tengan la oportunidad de construir este partido", ha declarado el regidor emeritense.



En este sentido, ha recalcado que nunca ha estado en ninguna ejecutiva provincial ni regional pero, "son muchos años de militancia y trayectoria y no pueden ser siempre los mismos los que tomen las decisiones", de ahí que presente "una alternativa de renovación".



Ha recordado que "las primarias se crearon, precisamente, para plantear estas opciones". "Los compañeros que tenemos legítimas aspiraciones en este partido no debemos estar subyugados permanentemente a una falsa unidad inexistente", ha dicho.