La Orquesta Filarmónica de España acompañará a Plácido Domingo

La Orquesta Filarmónica de España acompañará al tenor Plácido Domingo el próximo 25 de septiembre, en el teatro romano de Mérida, en el concierto de clausura de la VI edición de Stone&Music Festival tras la decisión del Gobierno extremeño de censurar a la Orquesta de Extremadura en esta actuación.



Así lo ha dado a conocer esta tarde la organización del certamen después de que el Consejo de Gobierno rechazara este pasado sábado la actuación del tenor en el festival emeritense y decidiera que la Fundación Orquesta de Extremadura no actuaría con él.



En una nota, el Stone & Music agradece "los numerosos ofrecimientos recibidos por agrupaciones sinfónicas de distintas partes de España desde que a mediodía de ayer se hiciese pública la renuncia de la agrupación extremeña".



Destaca que la Orquesta Filarmónica de España es un proyecto profesional que cuenta con más de 50 músicos y que está formada "por excelentes profesores con amplia experiencia" en el terreno sinfónico, camerístico y lírico bajo el objetivo común de "apoyar todo lo relacionado con España y su cultura", trabajando con artistas de todas las ramas.



El certamen emeritense valora además la "rápida respuesta" de la gerencia de la orquesta al ofrecimiento de la dirección considerando que no había sido la primera opción elegida.



Al mismo tiempo lamenta "profundamente” que no pueda ser la Orquesta de Extremadura quien coprotagonice el concierto de clausura.



La nota añade que "desde el primer minuto" de este proyecto se ha apostado por la música de calidad que se hace desde Extremadura para todo el mundo y se ha intentando aportar "nuestro pequeño granito de arena" contratando, asumiendo el caché y uniendo el nombre de la Orquesta de Extremadura a números uno de la música nacional e internacional.



En este sentido, desea "que siga siendo así en ocasiones venideras”.