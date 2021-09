Monago pide la dimisión de la ministra Teresa Ribera por los desembalses

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha incidido en que en la comisión de desembalses donde se decidió el "vaciado" de embalses este pasado verano en Extremadura hay representantes, entre otros, del Gobierno central, motivo por el cual ha avanzado que solicitará en el Senado "explicaciones" y la "documentación" relativa a este "hecho escandaloso" ocurrido en la comunidad.

Así, tras lamentar que ante este "hecho escandaloso" la "única" explicación del Gobierno de España ha sido una entrevista de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la que "se dedicó a soltar lindezas por su boca para acusar a unos y a otros ocultando que gente de su propio ministerio formó parte de la toma de decisión", el 'popular' ha pedido la dimisión "inmediata" de la misma "por mentir y engañar al pueblo extremeño" en este asunto.

Al mismo tiempo, ha anunciado que ha solicitado en el Senado las actas de las reuniones de la comisión de desembalse de la Confederación Hidrográfica y de las reuniones de la junta de explotación, y también la relación de personas que las componen, e igualmente expresamente preguntará sobre qué hizo el representante del Ministerio de Industria y Energía "para evitar si es que lo intentó el vaciado de los embalses".

"Que nadie dude en Extremadura que los desembalses que han ocurrido este verano no van a quedar impune", ha dicho, sino que el PP va a "investigar", va a pedir "toda la documentación", va exigir "transparencia y explicaciones a todo el que haya tenido que ver con dicha decisión" y va a exigir "responsabilidades a quien sea responsable", ha recalcado en rueda de prensa telemática este lunes en Mérida tras el Comité de Dirección Regional de su formación.

En este sentido, Monago realiza tal planteamiento tras haber escuchado "de primera mano" las "quejas" de alcaldes que "no han sido atendidas" por el Gobierno central, y tras la "opacidad tremenda" sin una explicación "mínimamente convincente" ofrecida sobre los "vaciados" de pantanos. "Los extremeños han echado en falta una "explicación" del Gobierno de España y del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que ha pasado de puntilla sobre este tema", ha sentenciado.

Así, ha considerado que el Gobierno central ha tratado de buscar un "titular de prensa" para "tapar lo ocurrido" y la Junta no ha ofrecido "información a los afectados ni ha propuesto ningún tipo de actuación para evitarlo en el futuro".

"Todo por ganar votos y hacer aparentar que el Gobierno de España estaba muy preocupado" tras los "desembalses" en Extremadura y en otras partes de España, pero tras "investigar" se ha visto que "no se sabe nada de expediente ni nadie ha dado unas explicaciones convincentes", ha espetado el 'popular', que entiende que "todo ha sido una ocultación deliberada" que al PP extremeño le ha hecho "sospechar desde el primer momento que algo se estaba ocultando" y que "los desembalses han sido ocultados deliberadamente",

"El Gobierno de España sabía que se iban a producir los desembalses y nadie del ejecutivo socialista hizo nada por evitarlo", ha espetado Monago, quien ha añadido que entre los "causantes" de los desembalses en su "primera línea de responsabilidad" está el Gobierno porque en la CHT existe la comisión de desembalses que "a quien corresponde por definición deliberar y formular propuestas es al presidente del organismo sobre el régimen adecuado de llenado y vaciado de los embalses y sus acuíferos de la cuenca atendiendo los derechos concesionales de los distintos usuarios".

Sobre este respecto, ha explicado también que componen dicha comisión de desembalse "el presidente de la confederación o el presidente del agua o el director técnico o el jefe de explotación"; y ha añadido que el "escándalo" a su juicio llega cuando en dicha comisión también hay "un representante del Ministerio de Agricultura forma parte de la comisión de desembalse, un representante del Ministerio de Industria y un representante de Red Eléctrica Española".

"Es decir, había representantes directos del Gobierno de España que formaron parte de la toma de decisión de los vaciados de los desembalses que hemos sufrido este verano y que han dejado nuestros embalses más secos que la mojama", ha refrendado.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN LA ASAMBLEA

Por otra parte, sobre la comisión de investigación sobre desembalses en la Asamblea de Extremadura solicitada por Unidas por Extremadura (Podemos-IU-Extremeños-Equo) y Ciudadanos, y que no ha salido adelante, Monago ha explicado que su partido no ha accedido a dicha propuesta en la Asamblea "porque la competencia no es del Parlamento extremeño sino del ámbito estatal".

"Por eso, vamos a llevarlo donde exige la ley. Quizás lo que tengan que hacer otros partidos es por qué no lo quieren solicitar donde hay que solicitarlo, que es donde está el ámbito competencial, es decir, la responsabilidad es del Gobierno de España y por tanto le compete dar explicaciones en Las Cortes Generales", ha espetado en alusión a partidos como Podemos con presencia en el Gobierno de coalición a nivel nacional.

Así, ha apuntado que de haber salido adelante la comisión en la Asamblea "va a chocar una y otra cuando queramos exigir la declaración de los responsable con el ámbito competencia"; y ha añadido a los partidos que piden la comisión en la Cámara regional que lo que podría ocurrir es que "cuando solicitemos las comparecencias de los responsables se nieguen porque la Asamblea no es competente".

"Otros partidos tendrán que dar muchas explicaciones de por qué no quieren que se explique en Las Cortes, que es donde reside la competencia de la Confederación Hidrográfica responsable de dichos desembalses", ha incidido.

Al mismo tiempo, ha añadido también que "si el grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea de Extremadura forma parte de la coalición del Gobierno de España en Madrid la responsabilidad también recae en Podemos, porque sus representantes forman parte de un Consejo de Ministros donde se sientan titulares que tienen representantes en la comisión de desembalse". "Lo que son las cosas, lo que parecía que iban a defender a losvecinos y a los alcaldes de la zona son también corresponsable de lo que ha pasado con los desembalses", ha ironizado.

Finalmente, Monago ha subrayado que el PP en Extremadura va a ir "hasta el final" en este asunto de los desembalses porque quiere saber "la verdad" y "sobre todo" que "no vuelva a ocurrir", ya que "han sido muchos ayuntamientos y miles de extremeños los que se han visto afectados este verano porque no han podido disponer de la toma que hacen de los embalses de Valdecañas, Torrejón-Tajo, Cedillo o Alcántara, además de la afectación negativa que ha tenido en el Parque Nacional de Monfragüe".

"El PP no se va a estar quieto, va a investigar hasta las últimas consecuencias. No vamos a dejar pasar ni una en este tema, y si el Gobierno de España ha tomado parte de estas decisiones exigiremos responsabilidades donde haga falta", ha indicado Monago, quien ha afirmado que "vendría bien" que los socios de gobierno en Extremadura pidieran a sus "representantes" en el Consejo de Ministros que exigieran responsabilidades "a sus compañeros por lo que ha pasado".