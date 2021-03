Monago en COPE: "Vara ha estado ausente toda la pandemia y no ha escuchado a la oposición"

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha valorado la gestión y la actual situación de la pandemia y ha señalado que la Junta de Extremadura "podría haberlo hecho mejor" porque "Fernández Vara ha estado asuente durante toda la pandemia, ha delegado su autoridad delegada".

Además, el líder de la oposición en Extremadura ha acusado al presidente extremeño de "no escuchar a la oposición", algo común y de lo que acusan todos los partidos representados en el Parlamento extremeño. No obstante, ha aseguado "que va a seguir presentando propuestas y ofreciendo soluciones" para intentar mejorar la actual situación de la región.

José Antonio Monago ha concedido este domingo una entrevista a la Cadena COPE en Extremadura en la que ha repasado la actualidad regional y nacional. El presidente extremeño ha recordado además que "Vara no ha comparecido en el Parlamento extremeño en toda la pandemia", algo que sí han hecho otros presidentes autonómicos.

Monago ha señalado que el año 2020 "ha sido de mucho dolor porque han sido más de 2.000 fallecidos en Extremadura", señalado que las 1.706 víctimas que se contabilizan son las cifras oficiales, "pero han sido muchos ciudadanos que han muerto por otras patologías derivadas de la situación del covid".

SITUACIÓN ECONÓMICA

Para Monago, el Gobierno extremeño ha tenido que conceder ayudas directas mucho más eficaces para tratar de parar la crisis económica, pero las cifras del paro han señalado que son "muchos los autónomos" que ven peligrar su futuro. Por eso, "propusimos que a ingresos cero, impuestos cero", ha recordado.

Asimismo, ha recordado que "el virus ha campado a sus anchas por Extremadura como en nimgún sitio del mundo", porque la Incidencia Acumulada rozó los 1.500 casos a los 14 días, por lo que "aquí no se han hecho las cosas bien". Por eso, no entiende que se hable de "milagro extremeño" en la televisión y ha pedido "que aquí no se fije nadie", recordando casos como los "más de 90 fallecidos en la Asistida de Cáceres".

También ha reconocido la labor de los alcaldes de los municipios "de todo signo político y que han estado al pie del cañón desde el minuto 1" para ayudar a sus vecinos.

SU FUTURO

El líder del Partido Popular ha reconocido este domingo en COPE "que estaría encantado" de volver a liderar el Partido Popular de Extremadura y ser el próximo candidato para las próximas Elecciones Autonómicas. No obstante, ha recordado "que pertenece a un partido que tiene que pasar un proceso",

También ha defendido a Pablo Casado como líder del Partido Popular y ha valorado la actual situación de su partido. Monago ha señalado que "el votante de centro derecha necesita más unión y él está dispuesto a sumar con todo el mundo".