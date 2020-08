Decenas de colegios extremeños se levantan: no cuentan con docentes ni espacios para la vuelta a las aulas

"Las medidas de prevención, más allá de todo lo que podamos planificar en los Planes de Contingencia y se quiera exigir desde el Protocolo, no pueden darse por aseguradas ante esta falta de medios por parte de la Consejería y el desconocimiento por nuestra parte de la responsabilidad de los ayuntamientos en materia de limpieza de los centros educativos". Así de contudentes se muestran 37 directores de centros educativos a lo largo de la región, "abandonados" por la administración.

En una carta a la Consejería de Eduación a la que ha tenido acceso COPE Extremadura, los responsables de estos centros se muestran preocupados por la falta de medios materiales y profesionales con los que abordar el inicio del curso escolar. La contratación de 312 docentes anunciada por la Junta, aseguran, no es suficiente. "No tenemos constancia de que se vaya a producir la ampliación de plantilla docente solicitada por los centros para realizar los desdobles requeridos y establecer ratios de alumnado seguras desde el punto de vista sanitario (como las recomendaciones de las autoridades sanitarias de no exceder de 15 alumnos por aula", explican.

En esta misiva, agradecen a la Junta la apuesta por la presencialidad pero alertan: "Si se quiere apostar por una educación presencial de calidad, con garantías sanitarias y educativas y evitar contagios, con el consiguiente cierre de centros, debería ser mucho más decidida e inmediata la llegada de soluciones y la dotación de medios. De lo contrario, muy posiblemente, no podremos garantizar la seguridad de la comunidad educativa y, así lamentablemente tendremos que hacerlo saber a los Consejos Escolares y distintos sectores de nuestra sociedad".

La carta está datada en el 20 de agosto y en ella hacen un resumen de la situación. Afirman que sobre el papel del protocolo, está todo organizado pero, otra muy distinta, ponerlo en práctica. El principal problema es la falta de espacio, sin el cual, aseguran, no pueden mantenerse las distancias de seguridad entre alumnos de 1,5 metros.

Por último, denuncian que los docentes "carecen de formacion sanitaria" por lo que reclaman a la Consejería apoyo, ya no solo en la prevención de casos, sino en el dia a día con los conflictos que, "seguro", afirman surgirán.

La Junta, por su parte, defiende la guía elaborada con los distintos centros educativos y continúa trabajando con el resto de administraciones. Este martes, el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, y los viceconsejeros autonómicos volverán a abordar la situación a escasos días de que miles de niños vuelvan a las clases.