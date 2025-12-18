El laboratorio del Hospital de Mérida se corona como un referente de calidad en Extremadura

El Laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital de Mérida ha marcado un hito en la sanidad regional al obtener el Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad de AENOR, conforme a la norma internacional ISO 9001. Este reconocimiento lo posiciona como el único laboratorio del Servicio Extremeño de Salud (SES) que cuenta con esta prestigiosa acreditación, consolidando su liderazgo en la excelencia de servicios diagnósticos.

Un sello de fiabilidad y seguridad

La certificación garantiza que el laboratorio proporciona servicios confiables, oportunos y seguros en todas las fases del proceso: preanalítica, analítica y postanalítica. Para lograr este estándar, el centro ha superado un riguroso proceso de estudio, implantación, revisión y mejora continua de todos sus procedimientos, asegurando así la máxima calidad en cada análisis.

Este logro se traduce directamente en una mayor precisión y confiabilidad diagnóstica. Los pacientes tienen la seguridad de que los resultados son técnicamente válidos, gracias al empleo de metodologías estandarizadas, equipos debidamente calibrados y un personal altamente cualificado que supervisa cada paso.

El equipo humano, clave del éxito

El éxito del proyecto ha sido posible gracias al apoyo incondicional de la gerencia del Área de Salud, el liderazgo del doctor Manuel Espárrago, jefe del Servicio de Análisis Clínicos, y el esfuerzo sostenido de la doctora María del Río, quien ha coordinado el exigente trabajo. La implicación de facultativos, técnicos, celadores y personal administrativo ha sido fundamental.

De hecho, uno de los aspectos más valorados por los auditores de AENOR ha sido la implicación y el compromiso de todo el equipo humano, cuyo entusiasmo ha sido determinante para alcanzar un objetivo de esta magnitud.

Un compromiso de mejora continua

La obtención de la certificación ISO 9001 no es un destino final, sino un compromiso de futuro. El laboratorio deberá renovarla anualmente, lo que exige mantener los exigentes estándares de calidad. De esta forma, el Hospital de Mérida se compromete a seguir trabajando con rigor para conservar una distinción que lo sitúa como referente en Extremadura.