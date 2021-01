La Junta pretende privatizar las estaciones ITV en Extremadura, según sospecha el sindicato USO

El sindicato USO sospecha que la Junta de Extremadura pretende privatizar definitivamente las estaciones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), según ha denunciado, ya que no se toman medidas para solventar el problema estructural que sufre este servicio público.

Como habrán podido comprobar todos los ciudadanos, la Administración regional tiene "colapsadas" las estaciones de ITV, con listas de espera interminables en las que resulta imposible conseguir una cita para pasar la revisión de los vehículos dentro de plazo, ha advertido en un comunicado.

"Todo este desbarajuste no obedece a otra razón más que la pésima gestión que de este servicio se viene realizando durante años, quizás -según USO- con la intención de privatizarlo definitivamente".

A su juicio, existen indicadores que apuntan claramente a ello, como el hecho de que no se cubran las plazas vacantes que existen entre el personal de administración general para aligerar las listas de espera, además de no realizarse contrataciones de refuerzo del personal técnico de las líneas de inspección, "por no hablar de la inexistente inversión prevista para la apertura de nuevas estaciones públicas".

Además, otro indicador que apunta hacia la total privatización de este servicio es el hecho de que algunos familiares de los responsables hayan ido "encontrando" curiosamente trabajo en las estaciones privadas de Extremadura, ha apuntado el sindicato.

"Lamentablemente -ha denunciado USO-, lejos de adoptar medidas para fomentar el empleo en este servicio público y ofrecer un mejor y más ágil servicio a los extremeños, la Junta de Extremadura pretende obligar a los cada vez más escasos empleados públicos de las estaciones a realizar servicios extraordinarios forzosos, pasándose por el forro el carácter voluntario que deben tener este tipo de servicios".

Y para ello, según el sindicato, la Secretaria General de Movilidad y Transporte "no ha tenido escrúpulo alguno en retorcer torticeramente el concepto de 'causa de fuerza mayor' y echarle la culpa del atasco en las listas de espera al confinamiento del mes de marzo por la covid-19".

USO ha recordado a la secretaria general, María Luisa Corrales Vázquez, que desde el mes de marzo ya ha tenido tiempo de remangarse y ponerse a trabajar para solucionar este problema que viene afectando a las ITVs desde años atrás.

Los empleados de las estaciones han realizado desde el mes de mayo importantes sacrificios, modificando sus periodos vacacionales, tanto veraniegos como navideños, y realizando servicios extraordinarios, sin siquiera saber cómo les iban a ser retribuidos, pero no ha servido absolutamente para nada, según el sindicato, porque el problema es estructural.

Por tanto, USO ha emplazado a Corrales Vázquez a que, "lejos de realizar estas imposiciones con tufo de ilegalidad a los trabajadoras, tenga la valentía suficiente para exigir responsabilidades a quienes por encima de ella pretenden dejar caer este servicio para privatizarlo definitivamente"