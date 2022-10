Guardiola (PP): "Los proyectos de Extremadura no están dentro del plan de España"

La presidenta regional del PP, María Guardiola, ha afirmado que los proyectos y el progreso de Extremadura "no están dentro del plan de España" tras conocerse que el proyecto de gigafactoría de baterías de Navalmoral de la Mata puede quedar fuera del PERTE del vehículo eléctrico.



"Vara podría reconocer que necesita ayuda por el revés de la exclusión del PERTE, y sin embargo saca pecho", ha señalado en alusión al presidente del Ejecutivo autonómico.



Además, ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Industria, Reyes Maroto, firmaron un protocolo de colaboración con Envision el pasado julio para hacer realidad la gigafactoría en Navalmoral, "y anunciaron a bombo y platillo que se incluiría en el PERTE del vehículo eléctrico".



La líder del PP ha subrayado que entonces Sánchez, Maroto y Vara "sonreían orgullosos" pero ha añadido que, como pasa con el tren, cuando el presidente de la Junta le pone la "alfombra roja" a Sánchez, "las cosas no salen bien".

El 3 de agosto llamé a @GFVara para tenderle la mano y construir un frente común con el fin de hacer realidad la gigafactoría.



Ha indicado que cuando el Ministerio desestimó en agosto el proyecto por no cumplir con la estructura mínima del PERTE "no perdió ni un solo día y llamó a Fernández Vara para trasladarle su lealtad y empujar hacia arriba el proyecto".



Guardiola ha expresado que ofreció al presidente de la Junta un "frente común" para que la gigafactoría fuera realidad y que este se comprometió a informarle sobre cualquier cambio, pero, desde esa llamada, "solo hubo silencio".



"Le tendí la mano para que el gobierno no volviera a ningunear a Extremadura", ha insistido la dirigente popular, para quien ahora, con la negociación de los presupuestos regionales para 2023 "nos pide unidad, pero para el presidente de la Junta la unidad significa uno: él mismo".



A juicio, la posible exclusión de Extremadura del PERTE del vehículo eléctrico supone un "ninguneo" del Gobierno de España a Extremadura y "otro feo" más a la región.