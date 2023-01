Guardiola considera que cambiar la ley del 'sí es sí' es una "cuestión de humanidad"

La presidenta del PP en Extremadura y candidata a la Junta, María Guardiola, ha afirmado que el Gobierno llega "tarde" a la reforma de la ley del 'solo sí es sí' y ha señalado que es una "cuestión de humanidad" que debería estar por encima de la "soberbia infantil" que están "demostrando" PSOE y Unidas Podemos.

Guardiola ha dicho que le parece una "auténtica vergüenza" que la ministra de Igualdad, Irene Montero, insista en culpar a los jueces de las revisiones de condenas. Así, ha reclamado su dimisión y se ha posicionado a favor de que el PP apoye la reforma, para proteger a las mujeres que "ahora mismo están desprotegidas y revictimizadas".

"En la vida hay que tener un poco más de humildad", le ha recomendado, a la par que ha sostenido que no ella no cuestiona la intención de Montero con esta ley, pero sí que no rectifique cuando "todo el mundo" te advierte de las consecuencias que puede tener.

Guardiola, junto a los dirigentes del PP en la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Región de Murcia y Castilla-La Mancha han exigido este lunes al Gobierno que se lleve a cabo "cuanto antes" la reforma de la ley por el efecto que ha tenido de rebaja de penas para casi 300 condenados por delitos sexuales. Al mismo tiempo han reclamado que en el Ejecutivo se asuman responsabilidades como la dimisión de quien tenga "algo de dignidad".