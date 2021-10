PP y Cs Extremadura presentan de forma conjunta por primera vez en la historia una enmienda a los Presupuestos

El Grupo Popular y el Grupo Ciudadanos (Cs) en la Asamblea de Extremadura han registrado una enmienda conjunta a la totalidad al proyecto de ley de Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2022 presentado por la Junta por considerar que dichas cuentas son "inútiles" para avanzar en la recuperación y afrontar las necesidades de los ciudadanos.

Ambas formaciones entienden que las cuentas, además de estar basadas en previsiones "ficticias", probablemente encerrarán como otras anteriores "incumplimientos" de compromisos, y por ello han registrado la que supone la primera enmienda de totalidad a unos Presupuestos de Extremadura presentada en la historia de la comunidad de forma conjunta por varias formaciones.

De este modo lo han planteado en rueda de prensa conjunta este martes, tras el registro de la enmienda a la totalidad, los portavoces del PP y de Cs en la Asamblea, Cristina Teniente y David Salazar, respectivamente, y quienes han querido desvincular esta enmienda conjunta de la articulación de un posible 'bloque' futuro de centro-derecha entre ambas formaciones frente al Ejecutivo autonómico del PSOE.

ARGUMENTOS DEL PP

De este modo, Teniente (PP) ha defendido que la enmienda conjunta es "la mejor manera de responder a una gran parte de la ciudadanía extremeña que pide a los grupos de la oposición unidad de acción, valentía, compromiso, cambiar el rumbo de las políticas económicas de este país y de esta región que está siendo deteriorada no sabemos hasta qué limites por la políticas de la izquierda".

"Es la mejor forma de conectar con los que están pagando los efectos de esta crisis y de las políticas del PSOE, que se ven en más impuestos, subida desorbitado de precios o desmantelamiento de la sanidad en el mundo rural", ha añadido, tras lo cual ha incidido en que en un momento "histórico" como el actual --tras la pandemia y con los fondos europeos que llegarán-- "no cabe hacer más de lo mismo, las mismas recetas de siempre", sino "ser valientes y estar a la altura de los acontecimientos".

En este sentido, ha argumentado la 'popular' que una enmienda conjunta "es la mejor manera de reaccionar" ante la "gran farsa" de cada año de "prometer e incumplir inversiones, compromisos". "Es la mejor forma de decirle (al PSOE y a la Junta) que ya no tragamos sus mentiras ni sus presupuestos", ha recalcado tras siete presupuestos que incluían inversiones que "no han llegado a ejecutarse" pese a ser algunas de ellas acuerdos con otros partidos.

"Siete años acumulando mentiras que nos llegan a una montaña de mentiras" y de "inflar los ingresos", ha espetado Teniente, quien ha advertido de que "cada vez que los socialistas hablan de recuperación nos conducen a otra crisis".

Al respecto, ha advertido de que los PGEx 2022 son "los menos reales y los más nocivos" de la historia de Extremadura y "la respuesta no puede ser otra que decir basta ya de números ficticios, de más incumplimientos y basta ya de hacer lo mismo que se ha venido haciendo, las mismas partidas con más ceros, basta de dibujar ficticiamente las mejores cuentas de la historia como ha vendido el PSOE, cargado de deuda y de impuestos de dudoso cobro" porque "esto amenaza la recuperación", ha espetado.

"Decimos basta ya de que las previsiones económicas sean también ficticias", ha apuntado, "cuando se dibuja un cuadro macroeconómico que no es real" por parte de la Junta de Extremadura. "Este año es delirante el crecimiento que prevén en las cuentas, superior al de Alemania y que además está en contra de las previsiones de la Airef y del Banco de España", ha lamentado.

Así, ha entendido que hay que "poner las luces rojas de alarma ante unos presupuestos ficticios", ha añadido, y hay que evitar también que los presupuestos sean "un lastre para las generaciones futuras", ya que "multiplican por tres el límite de déficit que establece el Estado y eleva la deuda en 421 millones de euros".

En la misma línea, Teniente ha explicado que PP y Cs también quieren que los "múltiples" proyectos de gasto de los PGEx "no acumulen más inejecuciones" porque "está en riesgo" la aplicación de fondos europeos.

PLANTEAMIENTOS DE CS

A su vez, David Salazar (Cs) ha explicado que su partido y el PP formulan una enmienda de totalidad conjunta a las cuentas autonómicas de 2022 porque ambos grupos creen que hay "otra manera" de salir "de la crisis" que la que plantea la izquierda extremeña basada en "deuda y subir los impuestos". "Creemos que existe otra forma de hacer Extremadura, que hay otra forma de hacer política, otra forma en la que los extremeños salgan de esta crisis, y de mirar al futuro sin que éste esté hipotecado", ha espetado.

Así, ha advertido de que los PGEx presentados por la Junta "hipotecan" las decisiones de "ahora" y serán "pagados" por las futuras generaciones, lo que supone "un error". "Si hay un tren que debemos coger es el que viene de Europa en forma de fondos europeos, y hay que aprovecharlo", ha dicho, porque "este tren quizás sea el último y no lo podemos perder por nosotros y por nuestros hijos".

En su comparecencia ante los medios, Salazar igualmente, tras indicar que Cs ha "demostrado" esta legislatura que es capaz de llegar a acuerdos y de ser una "oposición constructiva", así como de votar a favor en los PGEx 2021, ha destacado que ahora presentan una enmienda de totalidad conjunta con el PP porque las de 2022 formuladas por la Junta "no son las cuentas que necesitan Extremadura" y porque "tras más de 10 días de su presentación no hemos recibido ninguna llamada del Gobierno" regional.

"Extremadura no puede esperar al último momento. Unos presupuestos tan importante s como esto merecen que todos los actores políticos estén implicados en ellos desde el minuto uno hasta su ejecución", ha destacado el portavoz de Cs, quien ha explicado también que otro motivo de la decisión es que el PSOE "entre lo que presupuesta y luego ejecuta hay una grandísima diferencia". "No se parecen en nada las cuentas cuando empieza el año que cuando acaba", ha dicho, porque "desgraciadamente no se llevan a cabo".

De este modo, ha defendido que la enmienda conjunta con el PP busca "otra" alternativa a la "deuda e impuestos" que plantea el PSOE para una tierra como Extremadura "próspera, que tiene luz, agua y sol" pero para la que los PGEx son "unos gigantes con pies de barros", toda vez que los presentados por la Junta "son unos presupuestos dopados desde la Comisión Europea pero que en lugar de transformar Extremadura lo único que hacen es ahondar en el camino que nos lleva a un 50 por ciento de paro femenino, a un 50 por ciento de paro juvenil y a un 40 por ciento de tasa de pobreza", ha advertido.

POSIBLE BLOQUE

Por otra parte, preguntados por los medios sobre si esta enmienda de totalidad conjunta podría marcar el inicio de un futuro 'bloque' conjunto de centro-derecha PP-Cs frente al Ejecutivo regional del PSOE, Cristina Teniente ha señalado que dicha enmienda lo que "visibiliza" es "una oposición firme, que no se pliega a seguir aguantando las mismas recetas y a seguir soportando los incumplimientos del PSOE". "Es que los presupuestos son una farsa desde el principio al final", ha recalcado.

A su vez, David Salazar ha recordado que PP y Cs "ya han tenido iniciativas conjuntas a lo largo de los últimos meses" en la Asamblea y ya había anunciado que ambas formaciones iban a mantener "un espacio colaborativo dentro del Parlamento porque son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan", de tal forma que esta enmienda conjunta "no deja de ser un acuerdo muy importante, pero vendrán otros" en la legislatura dentro de una "colaboración fructífera en el Parlamento, sin ir a más".