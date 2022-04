Extremadura aprobará una ley para abreviar plazos en la tramitación de proyectos

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este miércoles el proyecto de ley de Racionalización y Simplificación Administrativa, en virtud de la cual la Administración pasará a trabajar por proyectos e impulsará las declaraciones responsables para ir eliminando paulatinamente todos los procedimientos de concesiones y licencias que "no aportan nada, simplemente burocracia".

Además, la norma, que se espera esté aprobada en la Asamblea de Extremadura antes del próximo verano, abreviará plazos en la emisión de informes y otros elementos administrativos, todo ello con el objetivo de facilitar la atracción de inversión a la comunidad y de hacerle "la vida más fácil" a los ciudadanos en sus trámites y necesidades.

De este modo lo ha explicado en rueda de prensa este miércoles en Mérida el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, quien ha recordado que la región ya tiene en vigor normas como la LAMA y la Lotus, a la que se unirá ahora la Ley de Racionalización y Simplificación Administrativa como uno de los proyectos "más importantes en mucho tiempo" y uno de los "pilares" sobre los que construir "la Extremadura de mañana, de pasado mañana y del futuro próximo".

IMPULSAR LA DECLARACIÓN RESPONSABLE

Según ha indicado Fernández Vara, dicha ley sitúa a la vanguardia de la simplificación administrativa en España a un gobierno autonómico, porque se da un paso que señala con "toda claridad" que se quiere "trabajar por proyectos y no por competencias" lo que, a su juicio, traerá en el futuro incluso nuevas maneras de entender la propia administración y de configurar los gobiernos y las responsabilidades en las consejerías.

Así, la "gran apuesta" de la norma es trabajar por proyectos, con calificaciones integrales, con tramitación conjunta de los proyectos, una gestión coordinada con instrumentos como las encomiendas de gestión administrativa o las unidades administrativas provisionales.

"Trabajar conjuntamente las distintas direcciones generales para lograr un efecto y un desarrollo común y mucho más rápido", ha mostrado como objetivo.

También en la ley se busca la racionalización del régimen general de intervención administrativa, para implantar el principio de mínima intervención de la Administración y generalizar el concepto de declaración responsable.

Con ello, se busca a partir de ahora ir eliminando paulatinamente todos los procedimientos de concesiones y licencias que "no aportan nada, simplemente burocracia" como, por ejemplo, en la licencia de pesca y que se sustituirá por una única comunicación única de la declaración responsable.

En dicha declaración responsable, según ha apuntado Vara, se indicará que se cumplen los criterios establecidos y la administración a posteriori comprobará si se cumplen esos criterios, algo que a su juicio supondrá además un de "gesto de confianza en la ciudadanía".

"Es una ley que parte del papel del estado como servidor del ciudadano, y al menos lo primero que tiene que hacer es confiar en él", ha dicho, a través de una generalización de las declaraciones responsables que sustituirán todos los procedimientos que antes había para obtener permisos y licencia por un único acto administrativo de declaración responsable que equivale a lo que antes era la licencia".

PLAZOS DE EMISIÓN DE INFORMES

Al mismo tiempo, la norma incluye medidas en la tramitación y emisión de informes, de tal forma que habrá un plazo máximo para el máximo de 3 meses, y de 10 días máximo para la emisión de informes. Además, los informes se emitirán simultáneamente y se elimina por ejemplo el alta a terceros.

"Todo lo que signifique y represente facilitar, abreviar, creo que es una de nuestras principales responsabilidades", ha afirmado Fernández Vara, quien ha recalcado que con esta norma se cumple el compromiso adquirido en su debate de investidura en 2019 para su aprobación.

Durante su intervención, asimismo, el presidente extremeño ha reconocido que esta norma puede generar "resistencias", toda vez que es "difícil" cambiar la forma de cambiar la "estanqueidad de las administraciones", pero el objetivo es "trabajar en función de lo que está pidiendo el que viene a llamar a la puerta (de la administración)" trabajando por proyectos.

Al mismo tiempo, ha defendido que esta ley supone "un paso importante para la región" para aprovechar los fondos que llegarán a la misma, así como también "una señal" al exterior relativa a que a los proyectos que quieran instalarse en la comunidad se van a tratar "con celeridad", con normas y leyes para que se puedan poner en marcha "en el menor tiempo posible".

"Estamos ante el mayor escenario de oportunidades que nunca tuvimos y no las vamos a perder, desde luego no porque la rutina, la burocracia y los papeles no lo permitan", ha espetado Vara, quien también se ha mostrado "seguro" de que igual que muchas CCAA con la Lama y la Lotus han hecho "esta ley será replicada en muchos sitios, probablemente cuando sea suficientemente entendida".

TRANSFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN "EN PROFUNDIDAD"

Por otra parte, el presidente de la Junta ha defendido que, ante el proceso de jubilación "masiva" en los próximos 10 años de los funcionarios de la generación del baby-boom, habrá que aprovechar para hacer una "transformación en profundidad" de la Administración y determinar los perfiles que son necesarios para la "nueva manera de trabajar" y poner ahí el "mayor énfasis" y el "mayor empeño".

"Hay que poner el acento allí donde seamos más útiles a los ciudadanos, y probablemente una parte importante de los funcionarios que se jubilen las plazas que se sustituyan sean plazas allí donde sean importantes para este nueva realidad", ha señalado, toda vez que "no puede ser que una administración que está en el siglo XXI y en el mundo de internet las estructuras de puestos de trabajo sea la misma que cuando había máquinas de escribir".

También, ha subrayado que Extremadura necesita el "empujón" de empresas que tengan con convenios colectivos con salarios "más altos" que los existentes hasta ahora en la región. "Necesitamos atraer empresas de los sectores que pagan salarios medios y altos, y eso es la tecnología, es la industria, porque eso será realmente lo que tire de la economía extremeña", ha afirmado.

Al respecto, ha defendido que "Extremadura tiene en estos momentos casi 60.000 parados menos que cuando llegó al gobierno en 2015" pero no se ha sido capaz de bajar la cifra de extremeños en riesgo de exclusión, ya que ha bajado "mucho menos" que el número de parados, algo que achaca a los salarios.

Finalmente, preguntado también sobre la situación de la Ley de Tiempos de Respuesta Administrativa de Extremadura, Fernández Vara ha explicado que se encuentra en el Consejo de Estado y ha calculado que para el próximo mes de mayo se recibirá de vuelta en la comunidad.