La enfermedad hemorrágica epizoótica llega en una explotación ganadera de Monesterio

La Junta de Extremadura ha confirmado la existencia de un foco de enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) en una explotación de ganado vacuno de Monesterio (Badajoz), próxima a Andalucía, cuyas muestras ha ratificado el Laboratorio Nacional de Referencia de Algete (Madrid).



Conocida también como enfermedad hemorrágica del ciervo, no afecta al hombre, es de carácter vírica e infecciosa, no contagiosa, se transmite por la picadura de mosquitos y afecta a rumiantes domésticos y salvajes, principalmente al ciervo y al bovino, según ha informado la Administración regional.



Se trata del sexto foco confirmado en España este año, tras los casos notificados en explotaciones bovinas de Córdoba, Sevilla y Huelva.



La aparición de este foco en Monesterio no supone la necesidad de aumentar los radios de las zonas de restricción para esta enfermedad, puesto que tanto las provincias limítrofes de Andalucía, como la de Badajoz, en aplicación de la normativa sanitaria de referencia, ya estaban declarados zonas de restricción desde el otoño de 2022.