Eliminada la pintada del Puente Romano

No se entiende cómo alguien puede ser capaz de ocasionar daños en un monumento, pero la triste realidad es que Mérida tiene que lidiar con personas que no tienen reparos en cometer actos vandálicos contra su Patrimonio de la Humanidad. Uno de los actos más comunes son las pintadas ilegales, cuya erradicación resulta compleja, aunque eso no detiene al Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida en su empeño por proteger el patrimonio.

El último incidente ha sido una pintada en el pretil del Puente Romano, denunciada por una vecina a través de sus redes sociales. Los técnicos del Consorcio ya han comenzado la eliminación de los restos de aerosol azul que dañaban el puente.

Los monumentos más afectados por estos actos vandálicos son la Alcazaba, el Puente Romano, el Acueducto de los Milagros y el de San Lázaro. Para evitar más daños, el Consorcio impulsa programas educativos como 'La escuela adopta un monumento', con el fin de concienciar a niños y jóvenes sobre la importancia de cuidar el patrimonio que les pertenece.