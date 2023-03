David Salazar (Ciudadanos) abandona la política

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, David Salazar, abandona la política.

El que fuera líder de la formación naranja en la región, confirma a COPE que "ha llegado el momento de poner fin a esta etapa". Da carpetazo así a las especulaciones de los últimos meses sobre un posible salto al Partido Popular de cara a las elecciones del próximo 28 de mayo, que no se producirá.



Salazar dice sentirse agradecido por todo lo que ha vivido como político durante los últimos ocho años, pero actualmente dice encontrarse “en un momento vital en el que no puedo dedicar al partido todo el tiempo que necesita”.



En unas declaraciones en exclusiva a COPE Extremadura, Salazar explica además que "la ilusión que tenía antes por el proyecto en el que se embarcó, ya no está". Esa pérdida de ilusión, probablemente, tendrá mucho que ver con la caída en picado del número de afiliados, acompañada de unas encuestas que no garantizan la supervivencia tras la cita en las urnas de primavera.



No en vano, Ciudadanos tiene por delante menos de dos meses para lograr un objetivo que se antoja cada día más complicado: no desaparecer del mapa político tras las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.



David Salazar tomó las riendas de Ciudadanos en Extremadura en septiembre de 2020. El Comité Ejecutivo nacional de la formación naranja lo ratificó el 28 de septiembre de aquel año. Sustituyó a Cayetano Polo, que renunció sus cargos de portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura.