El Ciudad de Mérida y Salesianos son los centros más demandados en el último proceso de escolarización, aunque solo el CEIP Ciudad de Mérida ha recibido más solicitudes (65) que plazas ofertadas (50). Los 15 escolares que no han obtenido plaza en este centro solicitado en primera opción la tendrán en el elegido como segunda opción.

De los 521 nacidos en el 2018 que se preveía podrían solicitar la escolarización, 494 son los que finalmente han solicitado un puesto escolar. Mérida tiene una oferta de 750 plazas entre todos sus centros escolares. El resto pueden ser niños y niñas que habiendo nacido en Mérida se hayan trasladado a otras ciudades o que sus familias hayan decidido no escolarizarlos al no ser una enseñanza obligatoria. En este último caso, si las familias deciden la escolarización fuera de plazo hay plazas suficientes para admitirlos.

El proceso aún no ha terminado, solo ha finalizado el plazo de presentación de solicitudes. Hasta el 14 de mayo no se publicará la relación provisional de puntuaciones y después, entre el 17 y el 19 de mayo y entre el 25 y 27 de mayo son plazos de reclamaciones. Hasta el 18 de junio no se publicarán en los centros educativos y en las oficinas de escolarización las listas de alumnado admitido y no admitido.