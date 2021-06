El Brujo estará en Mérida del 30 de junio al 4 de julio

El actor y director cordobés Rafael Álvarez "El Brujo", quien bebe y se alimenta de la risa de los espectadores, ve la mascarilla como "un bozal que limita la transmisión y la fuerza de la risa", algo que contrasta con la "relación cercana con el público" que genera y caracteriza al escenario del Teatro Romano de Mérida.



El Brujo entiende que la magia que se produce en un espacio así hace que la relación con el público sea única y que la transmisión de energía que se experimenta durante la obra sea intensa, especialmente en un momento en el que el público está celebrando "volver a la vida y poder recuperar la conexión con los espectáculos y el teatro".



La gente está "ávida de teatro", o al menos eso le hace pensar la respuesta "ferviente" del público y sus aplausos, reflexiona, en una entrevista con Efe, el intérprete encargado de abrir la 67 edición del Festival de Mérida.



Lo hará con la comedia "Los dioses y el dios", que estará en escena del 30 de junio al 4 de julio y donde recupera el mito de Anfitrión para reflexionar sobre el "misterio de la vida", en medio de la pandemia, en clave de humor.



"Es el momento de hacer comedia y para ello es necesario abordarla desde el punto de vista de la poesía y el teatro", para así no sólo buscar la "risa superflua", sino para formar parte de un "círculo" cuyo centro radica en un pensamiento "alegre y positivo", señala.



En este sentido, cree que la mejor forma de encarar sucesos trágicos es a través de las risas y el humor, pues ve en ellas las "herramientas perfectas" para ver los problemas de "manera distorsionada o distante" o lo que es lo mismo, con una "perspectiva" más amplia.



Para El Brujo, el momento actual exige que los humanos nos veamos como lo que somos, "creadores de dioses" y asegura que debemos descubrirnos a nosotros mismos a través de ellos y sus mitos, los cuales se deben entender no sólo como cuentos, sino como una manera de entender la vida, la muerte y las relaciones de la existencia.



Los mitos de los que hablará el dramaturgo en su obra, a su juicio, forman parte del "archivo de memoria" de la humanidad, tanto es así que se han convertido en una parte "esencial" de la identidad de los seres humanos, porque en ellos viene implícito el sufrimiento de nuestros antepasados y sus aprendizajes.



En esta ocasión, la vuelta al escenario emeritense tras lo vivido en el confinamiento, le supone la "materialización de un deseo" e indica que los griegos explicarían la pandemia a través de una maldición o una ruptura del equilibrio que mantiene la ley cósmica y el orden natural de las cosas.



Añade que actualmente los dioses "no llevan coronas de laureles" o "no son pintados en grandes cuadros", algo que, según el actor, ha ratificado el virus del Covid-19.



"Para mí los dioses poco tienen que ver Putin, Trump, Pedro Sánchez o Pablo Casado. En la sociedad actual los dioses son los que afrontan una situación difícil aun sabiendo que no hay mucha esperanza", menciona.



En su intento por relacionar las inquietudes divinas con las terrenales para explicar el sentido de la vida, invita a los espectadores a asistir a su nueva obra con la que descubrirán el significado de su propia existencia a través de la comedia.