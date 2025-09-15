Brotes verdes: comienza la instalación del Jardín Vertical en la Plaza de Santa Eulalia en Mérida

La Plaza de Santa Eulalia de Mérida empieza a transformarse con la instalación del nuevo jardín vertical, uno de los elementos más singulares del proyecto de remodelación de este céntrico espacio.

Se trata de uno de los últimos pasos, la colocación de las plantas en los módulos textiles multicapa que está llevando a cabo una empresa especializada. Estos módulos están compuestos por tres capas de material sintético y orgánico de reducido espesor: una capa posterior impermeabilizante y resistente a la radiación UVA, otra intermedia para repartir el riego y una exterior que regula el paso del aire y favorece la evapotranspiración.

La selección de especies vegetales se ha hecho en función de las condiciones de rusticidad de la zona y la exposición solar de cada fachada. El objetivo es priorizar plantas perennes y de follaje decorativo, de forma que el jardín mantenga su atractivo visual durante todo el año.

El sistema contará con un riego en circuito cerrado, tuberías de polietileno con goteros y antidrenantes por bolsillo, todo ello supervisado mediante un sistema de control avanzado con lectura remota de caudal, humedad, temperatura y acidez, además de gestión vía wifi.