Ayuntamiento y Sepad diseñan un programa piloto para acompañar a los mayores en situación de soledad no deseada

Pone en práctica un nuevo enfoque de atención acercando servicios y recursos por medio de redes comunitarias

Tendrá una dotación de 100.000 euros que se destinará a la contratación de dos técnicos de intervención social y a los diferentes servicios

Las delegaciones de mayores y servicios sociales pondrán en marcha un programa de acompañamiento “con el objetivo principal de romper el aislamiento y las situaciones de soledad no deseada y aumentar su vinculación a la red social del barrio en el que viven” subraya la delegada, Catalina Alarcón.

En colaboración con el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) de la Junta de Extremadura, “este programa piloto pone en práctica un nuevo enfoque de atención a nuestros mayores, acercando servicios y recursos que le permitan mantener activa a las personas, participar plenamente en la vida de la comunidad y combatir esa soledad no deseada”.

La delegada municipal añade que “el problema de la soledad es un problema muchas veces invisible en las ciudades y difícil de identificar por el estigma que supone”.

Para ello, es fundamental contar con un trabajo en red entre los observadores (vecinos, comercios, farmacias, parroquias…), los recursos del barrio (públicos y privados) y los profesionales de servicios sociales.

El presupuesto total destinado al proyecto son 100.000 euros, que se destinará a la contratación de dos técnicos de intervención social y a costear los diferentes servicios necesarios para llevar a cabo el proyecto.

“Agradecemos al SEPAD -indica Catalina Alarcón- la confianza puesta en las delegaciones de mayores y servicios sociales para el desarrollo del proyecto y destaco que esta iniciativa mejorará la vida de las personas mayores de nuestra ciudad”.

“Los destinatarios del proyecto son nuestros mayores, personas de más de 65 años, que puedan presentar algún tipo de discapacidad o no y que residan en Mérida”.

Entre las actuaciones del proyecto, por una parte hay que diferenciar lo que se realizará a nivel general y por otra una intervención más exhaustiva en una zona de Mérida.

Catalina Alarcón señala que “a nivel general, se realizará una campaña de sensibilización y promoción del programa en los barrios y diferentes zonas de Mérida, donde se realizarán actividades comunitarias a través de la difusión para conseguir la implicación de la ciudadanía, por lo que será necesario poner en marcha una red de barrio que nos permita identificar a través de un distintivo a todos aquellos que quieran colaborar”.

Además, se creará una plataforma telefónica que se llevará a cabo con un servicios técnico especializado, para dar respuesta a aquellas personas que estén en aislamiento, llamándolas periódicamente y estableciendo con ellas una relación de confianza que será fundamental para el colectivo al que va dirigido.

Por otro lado, se realizará una intervención más concreta y amplia en la barriada de Nuestra Señora de La Antigua “ya que, una vez estudiadas las distintas zonas, se observa que existen en ella muchas personas mayores que viven solas y además está dotada de numerosos recursos para poder combatir esa soledad no deseada”.

Para ello se articulará una red en esta parte del proyecto, integrada por los “observadores”, vecinos y vecinas, comercios, farmacias, etc. que, “con una mirada sensible y respetuosa, estarán pendientes y atentos a la dinámica diaria de las personas mayores de su entorno y si detectan algún cambio importante, lo comunicarán para que puedan ser atendidos por los profesionales especializados que se contratarán para el cuidado y atención de los mayores, las acciones podrán realizarse en el propio domicilio para aquellas personas que no puedan salir de su casa por motivos de salud y acciones en el exterior utilizando para ello los recursos propios del barrio”.

Por tanto, el proyecto cuenta con tres líneas de actuación, por un lado, la sensibilización y la difusión para motivar a las personas en ese proceso de

transformación de las acciones que vamos a desarrollar, por otro lado, la plataforma de seguimiento telefónico a través de ese servicio especializado, y finalmente serán las actuaciones y las intervenciones que se realizarán en la zona escogida de la Antigua.