El PP alerta del "colapso" de los centros educativos por la "falta de previsión" de la Junta

La portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Pilar Pérez, ha alertado del "colapso" que se sigue produciendo en numerosos centros educativos extremeños por la "falta de previsión" del gobierno de Vara para abordar la sexta ola y garantizar la calidad educativa. Asimismo, Pérez ha insistido en que "tratar de ocultar la realidad ocultando datos o 'gripalizando' la pandemia sólo empeora la situación". En este sentido, el GPP ha señalado que la situación del Covid conlleva medidas extraordinarias, no negar la evidencia para “construir relatos políticos”.

Para Pilar Pérez, la no sustitución de profesores es uno de los problemas más graves que enfrenta la enseñanza en la comunidad autónoma, y esto “no es de ahora”, sino que se ha repetido en cada ola del coronavirus "sin que la Junta se diera por aludida". La portavoz de Educación del GPP ha explicado que actualmente la cuarentena por Covid es de 7 días y las bajas son de 15 días por el procedimiento oficial, por lo que no están mandando los profesores de sustitución a los centros.

La sexta ola se ha convertido en la peor a efectos de falta de respuesta tanto a las familias como a los equipos docentes. En este sentido, Pérez ha instado a la consejera de Educación a adoptar medidas urgentes, empezando por cubrir las bajas de los profesores. Al final, ha dicho Pérez, quiénes sacan las castañas del fuego a la Junta son los profesores, porque lo que ha diseñado la Consejería es “la nada, un absoluto caos”, seguirá siéndolo si se pretende por sistema que haya profesores obligados a hacer su trabajo y también el de sus compañeros de baja.

Pérez ha insistido en que, mientras el PP avisaba antes de las vacaciones de Navidad que la vuelta a las aulas iba a ser muy complicada y que había que ir por delante, la consejera repetía una y otra vez que el regreso a las aulas se haría en enero “con total normalidad”. La portavoz de Educación del GPP ha insistido en que también se dijo que, precisamente en este curso, los recortes de plantillas docentes respecto al curso pasado, suprimiéndose desdobles y profesorado extra-covid, eran “inadmisibles”.

Pilar Pérez ha aseverado que "el resultado de la pasividad del gobierno de la Junta son cientos de padres que no pueden conciliar, que no tienen claro qué hacer cuando en las clases de sus hijos hay uno o varios positivos, numerosos centros sobrecargados a lo largo y ancho de la región, equipos docentes que no dan abasto y, en definitiva, una educación que no es de calidad, así como unas medidas sanitarias que han fallado o no son claras, con protocolos ambiguos y cambiantes".