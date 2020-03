El Gobierno obligará a cambiar los contadores de agua con más de 12 años

12 años. Ese es el periodo de antigüedad máximo que puede tener el contador de agua instalado en tu casa. En caso contrario, y de no proceder al cambio, la multa podría ascender hasta los 5.000 euros.

El Gobierno aprobó la semana pasada una nueva Orden Ministerial que adapta una directiva europea que obliga a todos los propietarios de contadores de agua a renovarlos si tienen 12 años o más. El objetivo, según indican, es horrar agua y dinero.

En 'Mediodía Extremadura' hemos hablado con Laly Bermejo, técnico de la UCEX, quien indica que "el contador de agua lo tiene que cambiar el propietario de dicho aparato. Ahora bien, hay que diferenciar entre el propietario y la persona que disfruta del servicio del contador. Por ejemplo, una casa puede tener un contador de agua instalado y, sin embargo, nadie de las personas que la habitan ser propietarios del mismo".

Multas de hasta 5.000 euros

Según la Ley de Metrología, del año 2014, se considera como una falta leve tener un contador de agua que no haya pasado los controles oportunos y, con la nueva Orden Ministerial, este control se sitúa en los 12 años.

Para los propietarios que incumplan con este plazo, la multa puede llegar hasta los 5.000 euros. Como decíamos anteriormente, no siempre la familia es la propietaria del contador de agua, por lo que en el 90% de los casos no tendrían que ser ellos los que asumieran la multa, sino la empresa que no ha cumplido con su trabajo y ha cambiado el contador. Para cambiarlos el Gobierno ha fijado un plazo de entre cinco y ocho años para hacerlo.