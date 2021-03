Los feriantes extremeños, al límite: "¿Cómo voy a pagar si no me dejáis trabajar?"

Rosa Morgado, de Olivenza, es feriante de profesión. Lleva 18 meses con las atracciones cerradas, sin futuro de volver a reactivarlas y ya ha recibido la notificación para pagar los impuestos de rodaje, ante su indignación. "Aquí tengo los rodajes de mis camiones. Ya me están pidiendo que pague los impuestos de rodaje de mis vehículos que tengo encerrados en una nave", dice en un vídeo publicado en Facebook. "Impuestos que ustedes, los Gobiernos, me han obligado a que los tenga metidos en una nave", denuncia la extremeña. "Y me piden impuestos, ¿cómo los voy a pagar? Si no me dejan trabajar", concluye. "Esto no puede ser".