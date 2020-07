Así es el primer 'radar pedagógico' que ha sido instalado en Badajoz

Badajoz cuenta ya con su primer 'radar pedagógico' instalado en Entrepuentes. Estos radares tienen como finalidad avisar al conductor a la velocidad a la que circula y no multa. Si vamos a una velocidad correcta nos dará las gracias o nos llamará la atención si vamos a una velocidad elevada. Según el alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, es un elemento que intenta aportar seguridad y no tiene finalidad recaudatoria pues no impone sanciones.

El primero instalado se encuentra ya funcionando en Entrepuentes y cuenta con cuatro más que serán instalados en breve en el Puente de la Universidad, en la Avda. Adolfo Díaz Ambrona, en Jaime Montero de Espinosa y en Juan Sebastián Elcano