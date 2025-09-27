Un vecino de un pueblo de Badajoz se asoma a la ventana y se encuentra a Carlos Sainz pasando por su calle

Las redes sociales no dan crédito a la escena que se ha vivido en San Vicente de Alcántara, un pueblo de Badajoz. Un vecino se asomó a la ventana y grabó cómo, frente a su propia casa, pasaba nada menos que Carlos Sainz, el piloto español dos veces campeón del mundo de rally y tres veces del Dakar.

El vídeo, publicado en TikTok por el usuario @jorgesalgado19, acumula ya más de 170.000 reproducciones y 4.000 me gustas, con comentarios de sorpresa y humor: “iba a por el pan” o “imagina salir a la calle y encontrarte esto”.

¿Qué hacía Carlos Sainz allí?

El paso del piloto no fue casual. Formaba parte de la segunda etapa del BP Ultimate Rally Raid de Portugal, que atraviesa Extremadura. Tras salir de la localidad portuguesa de Grândola, los participantes recorrieron más de 400 kilómetros hasta llegar a Badajoz, atravesando numerosos municipios de Cáceres y Badajoz en su camino.

La presencia de Sainz y otros grandes nombres del motor no pasó desapercibida. Decenas de vecinos y aficionados se acercaron hasta las carreteras del entorno para verlos competir de cerca, sacar fotos y vivir en primera persona el ambiente de un rally mundialista. En muchos pueblos, la expectación convirtió la prueba en casi una fiesta local.

El Rally Raid, que forma parte del campeonato del mundo y es la única cita de Europa antes del Dakar, ha llenado Badajoz de ambiente. En los alrededores de la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba) se han concentrado los equipos, que exponen coches y motos al público. La ocupación hotelera está prácticamente completa y la ciudad se ha transformado estos días en el punto de encuentro para seguidores del motor llegados desde dentro y fuera de España.

Lo que seguramente nadie esperaba es que este despliegue internacional dejara una estampa tan cotidiana y entrañable como la de un vecino asomado a su ventana para descubrir a Carlos Sainz pasando justo por delante de su casa.