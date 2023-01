Una moción pedirá que se instale un sistema antiniebla en el Aeropuerto de Badajoz

El concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Badajoz, Alejandro Vélez, ha registrado una moción para que la ciudad inste al Gobierno central a la instalación del sistema antiniebla necesario para evitar las cancelaciones de vuelos en el aeródromo pacense cuando se produce este fenómeno meteorológico.



En una nota, el edil ha afirmado que la falta de este sistema que permite a los aviones aterrizar los días con niebla obliga a cancelar los vuelos con origen o destino a Madrid y Barcelona durante esas jornadas.



Para Alejandro Vélez, esta situación es “una vergüenza”, lo que se agrava además ante el hecho de que “AENA no tenga intención de cambiar" el actual Sistema de Ayuda a la Navegación.



En este sentido, el sistema del aeródromo pacense está catalogado como de “Primera Categoría”, aunque en este caso esta catalogación supone disponer de la herramienta “más mala” pues los aeropuertos de Madrid, Palma de Mallorca o Barcelona disponen de los sistemas “Categoría 3”.



Los días de niebla de la pasada semana fueron los últimos episodios de cancelaciones de vuelos en el aeropuerto de Badajoz.



A esta situación se unen el “tren tercermundista” con el que cuenta la región, que “sufre retrasos y averías constantes un día sí y otro también”, o “la falta de compromiso para convertir la carretera Badajoz-Cáceres en autovía”.



“¿Qué hubiera pasado si en una carretera Nacional de Cataluña hubieran acontecido los daños sufridos en la carretera Badajoz-Cáceres debido a las riadas del pasado diciembre?”, se ha preguntado el edil no adscrito.



Sin embargo, el Gobierno central “no solo tiene abandonada a Extremadura en el área de las comunicaciones” pues también acontece en otros ámbitos como por ejemplo el retraso en las actuaciones para acabar con el nenúfar mexicano en el río Guadiana, ha dicho.



Por todo ello, Vélez ha pedido en la moción, registrada para que sea vista y aprobada en el pleno municipal de este mes, que el Ayuntamiento inste al Estado a instalar en el aeropuerto de Badajoz “un Sistema de Navegación ILS de Categoría 3”, “al igual que tienen los aeropuertos de Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca” pues “es de justicia, una justicia que se merecen los extremeños”.