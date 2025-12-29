La tradición belenista de Badajoz se resiste a desaparecer y busca relevo generacional

La Asociación de Belenistas de Badajoz cuenta con unos 120 socios, pero la falta de relevo generacional amenaza la continuidad de esta tradición. Así lo han expresado Soledad Ayuso, presidenta de la asociación, y Manolo Mato, miembro de la misma, quienes han hecho un llamamiento a la participación ciudadana para que esta arraigada costumbre no se pierda. "Las personas mayores, por una circunstancia u otra, van dejando de contribuir con su diorama y, a veces, nos vemos un poco pilladillos de gente", ha explicado Mato.

Necesitamos, digamos, un un relevo generacional" Soledad Ayuso Presidenta

Desde la asociación se insiste en que no se necesita experiencia previa, solo afición. Manolo Mato ha querido disipar los miedos o el desconocimiento que puedan sentir los interesados: "Queremos transmitir a la gente que no es difícil, no es complicado". Ha subrayado que en la asociación se enseña todo desde cero, compartiendo técnicas y materiales. "Yo llevo cinco años y he aprendido a utilizar montones de materiales con innumerables técnicas", ha añadido Mato, convencido de que hay muchas personas a las que les gustaría participar pero no saben cómo acercarse.

Cualquier persona puede hacer un diorama, cualquiera" Manuel Mato Belenista

Para aquellos que sientan curiosidad, Soledad Ayuso ha detallado las vías de contacto. La asociación tiene una página web, Asociación Belenista de Badajoz, y un correo electrónico (asociacionbelenistabadajoz@yahoo.es). Además, su sede, ubicada en la calle Francisco Crespo Marchirá, estará abierta dos días por semana a partir de enero. Ayuso también ha anunciado que en abril se impartirán cursos de formación con "las técnicas más básicas para poder construir cualquier portal de Belén", ya sea para exponer o para disfrutar en casa.

María José Mateos Navidad en Badajoz

Artabán, el 'cuarto Rey Mago', protagonista del Belén Monumental

Mientras buscan asegurar su futuro, la asociación sigue demostrando su maestría en la XXIV edición de su exposición en el Museo de la Ciudad Luis de Morales, que el año pasado recibió más de 18.000 visitantes. La pieza central es el Belén Monumental, que este año presenta como gran novedad la figura de Artabán, el legendario cuarto Rey Mago que, según la tradición, no llegó al portal por detenerse a ayudar a los necesitados. "Es un homenaje explícito a su solidaridad", han señalado desde la organización.

Soledad Ayuso Descanso en la huída

El montaje, que recrea las afueras de un pueblo, cuenta con más de 70 figuras y presenta la particularidad de tener dos nacimientos. Además, en una ruptura con la iconografía tradicional, el rey Baltasar es el primero en llegar ante el Niño. "Se trata de un belén de corte popular, cercano, reconocible", ha afirmado Soledad Ayuso sobre una obra cuyo diseño comenzó en marzo y ha sido culminado por un equipo de cinco personas.

22 dioramas que conectan con la actualidad

Manuel Mato Álvarez Elluh juerun loh primeroh

Junto a la escena principal, la exposición incluye 22 dioramas de nueva creación que destacan por su variedad y la renovación de técnicas. La asociación se esfuerza por no repetir escenas de un año para otro, ofreciendo una muestra que combina lo clásico con lo contemporáneo. Entre las creaciones de este año, se pueden encontrar desde un guiño al conflicto de Gaza hasta una recreación de la histórica juguetería de Las Tres Campanas de Badajoz, pasando por un diorama que incorpora un molino en movimiento. La muestra estará abierta hasta el próximo 5 de enero.