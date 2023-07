Tortugas invasoras en el Guadiana: retirados miles de ejemplares

Más de 5.200 ejemplares de tortuga de Florida y medio millar de puestas en un tramo de apenas 4 kilómetros del Guadiana, principalmente a su paso por la ciudad de Badajoz, han sido retirados desde la puesta en marcha en 2021 de un protocolo para erradicar esta especie invasora.



En los años 80 y 90, "todos los críos querían tener una tortuguita verde, con su piscina y su palmerita", era la "mascota estrella" de ciudad por su reducido tamaño, ha explicado la directora de Programas de Conservación de la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, María Jesús Palacios, quien ha recordado que esas tortugas crecen y de adultas pueden pesar entre 3 o 4 kilos y medir de 20 a 60 centímetros, según la subespecie.



Ahí es cuando empiezan a molestar en casa y muchas personas, pensando en qué hacer con el animal, deciden soltarlo en la naturaleza, creyendo que le hace un bien pero sin ser conscientes de que no es su hábitat, pues procede de Norteamérica, y de que así es como empieza una invasión de EEI (Especie Exótica Invasora).



Según estimaciones de los expertos, la compra de tortugas de Florida o galápagos americanos y su posterior suelta masiva tuvo su máximo apogeo en los 90.



Tras detectar la invasión y después de años de ensayo, la Junta de Extremadura puso en marcha en 2021 un protocolo para el control y/o erradicación de este reptil, presente principalmente en tramos urbanos de ríos.



Es en ellos donde se produjo la suelta masiva, pues es en las ciudades donde más se compraron; en el campo no triunfaron porque, como generalmente se dispone de más espacio, los ciudadanos se decantan por otro tipo de mascotas, como perros o gatos.



MÁS DE 5.000 EJEMPLARES RETIRADOS DEL GUADIANA



Desde la puesta en marcha del protocolo, han sido retirados más de 5.200 ejemplares y medio millar de puestas en un tramo de apenas 4 kilómetros del Guadiana, principalmente a su paso por la ciudad de Badajoz.



"Nos queda mucho trabajo por hacer, sobre todo pensando en que tenemos que proteger a nuestras especies autóctonas, como el galápago leproso... La tortuga de Florida es más grande, más poderosa y más agresiva" y no les permite acceder a las zonas de asoleamiento, como rocas o troncos.



Si un reptil no toma el sol,"termina muriendo por hipotermia", ha subrayado Palacios, quien ha añadido que la presencia de tortugas de Florida ha hecho disminuir "dramáticamente" el número de galápagos leprosos, hasta el punto de que la relación entre ambos es de 8 a 1, a favor de la americana.



La esperanza media de vida de estas tortugas en la naturaleza es de 20 años, hasta 40 en cautividad, y cada hembra puede poner unos 20 huevos por puesta.



Entre sus alimentos favoritos los peces -muchos de ellos, también EEI que abundan en los entornos urbanos- y la carroña, aunque también depredan crías de otros animales, como pollitos de patos o de pájaros que caen del nido.



Además de suponer un riesgo para las especies autóctonas, estas tortugas son un vector muy importante para la dispersión de la salmonella, patógeno que salta del animal al humano y que puede provocar graves problemas gastrointestinales.



Según la experta, aunque es imposible saber cuántos ejemplares de tortuga de Florida hay actualmente en Extremadura o en toda España, sí han podido determinar en qué lugares son más abundantes: los tramos de río en grandes ciudades en las que el comercio de estas mascotas estaba más extendido.



LA SUELTA CONTINUA Y LLEGAN NUEVAS ESPECIES



"La gente las sigue soltando, nos lo cuentan los pescadores", ha advertido Palacios, que ha pedido a aquellos ciudadanos que ya no puedan mantener a sus mascotas no autóctonas que se pongan en contacto con las autoridades para su recogida y nunca las liberen en la naturaleza.



La tortuga de Florida forma parte de la lista de cien EEI más dañinas del mundo elaborada por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, y su venta en España está prohibida desde 2013, tras su inclusión en el catálogo nacional de invasoras.



No obstante, la historia podría repetirse, ya que en los trabajos de control se han encontrado en el Guadiana ejemplares de otras especies exóticas que sustituyeron a la de Florida en tiendas: tortuga falsa mapa, tortuga de vientre rojo, galápago chino y galápago de cuello rayado.