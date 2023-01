El socialista Juan Carlos Prieto, alcalde en funciones de Alburquerque

El socialista Juan Carlos Prieto se ha convertido en alcalde en funciones de Alburquerque (Badajoz) después de que la noche de este jueves Manuel Gutiérrez (IPAL), presentara su renuncia al cargo en la sesión plenaria municipal.



En un salón de plenos abarrotado, Gutiérrez aludió como principal motivo de su marcha la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que condena al alcalde de Alburquerque "a pagar una multa de mil euros cada veinte días" por un contencioso iniciado en 2005 por una vecina contra el Ayuntamiento, presidido entonces por Ángel Vadillo.



El Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Badajoz dictó un auto en 2022 por el que acordaba imponer a la en ese momento alcaldesa, María Luisa Murillo, una multa por incumplir la sentencia que obligaba al Ayuntamiento a reparar una vivienda en ruinas que está perjudicando a los propietarios de la casa que se encuentra al lado.



La sentencia fue recurrida ante el TSJEx y tras desestimarse el recurso, Gutiérrez acata la decisión judicial, aunque no la comparto, porque llevan tiempo trabajando para ejecutar la sentencia.



Gutiérrez ha explicado que ya no cabe recurso, ni es posible que el Ayuntamiento se haga cargo de la multa porque, ya que la tiene que asumir el alcalde.



"Soy un servidor de Alburquerque y no un político profesional", dijo el exalcalde, y advirtió de que "en la cascada de sentencias que van llegando, muchas apuntan hacía la figura del alcalde".



A partir de ahora ejerce como alcalde en funciones Juan Carlos Prieto, del PSOE.



"Yo sigo como concejal y ahora tenemos diez días para convocar un nuevo pleno y elegir al nuevo alcalde", indicó Gutiérrez, y Prieto se postula para el cargo.



En el caso que no hubiese candidatos sería una gestora quien se haría con las riendas del Consistorio hasta las elecciones del 28 de mayo.



La portavoz de su grupo, IPAL, Alicia García, señaló que la formación se solidariza con Gutiérrez y su disconformidad con la decisión judicial.



"Es injusto que la multa recaiga contra quien no tiene la culpa. Se apunta contra la persona que quiere desenredar el entramado que otros construyeron, los causantes de la ruina económica, política y social de este pueblo, que instancias superiores esperemos que no dejen abandonado, que lo saquen de esta situación", señaló.



Tras la celebración del pleno, el diputado del PP en el Congreso por Badajoz, Víctor Píriz, mostró su solidaridad con Gutiérrez y culpó al PSOE de esta situación.



"Fue quien mantuvo a Vadillo y a Murillo pese a la deuda de más de 15 millones de euros, y quienes solo quieren ahora ocultar lo que aquí ha ocurrido en los últimos 25 años, por eso no quiere que se fiscalicen las cuentas, la intervención por parte del Ministerio de Hacienda como proponemos desde el Partido Popular".



En los momentos previos al pleno, se celebró una concentración convocada por el grupo de trabajadores municipales que permaneció activo durante las protestas por los impagos de nóminas de 2021.



Los asistentes mostraron su malestar por la decisión judicial contra el alcalde, a pesar de la voluntad del actual equipo de Gobierno de solucionar el problema generado por la casa en ruinas.