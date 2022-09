El sector de la caza pide en FECIEX respeto

El sector de la caza ha aprovechado este domingo la celebración del Día Nacional de la Caza en Badajoz para pedir respeto hacia una actividad, que en estos momentos se ve envuelta en el debate político en relación a la futura Ley de Bienestar Animal y ante los efectos que esta podría tener, y ha pedido no ser "moneda de cambio".



Pese a que el PSOE ha presentado una enmienda para que la actividad cinegética quede finalmente excluida de esta ley, el sector está preocupado, según ha destacado el presidente de la Federación Española de Caza, Manuel Gallardo, durante el acto celebrado en la Feria Ibérica de la Caza y la Pesca (FECIEX).



Gallardo ha señalado que este tema parece ser hoy uno de los “escollos” a resolver para que Unidas Podemos apoye los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE), ante lo cual “la caza no puede ser una moneda de cambio”, lo que ha tachado de “inmoral”.



También el presidente de la Federación Extremeña de Caza, José María Gallardo, ha pedido respeto y ha afirmado que “frente a las Teresas Ribera y a los Sergios García (en referencia a la ministra para la Transición Ecológica y al director general de Derechos de los Animales) se necesitan personas sensatas”.



Tanto el presidente de la federación nacional como el de la regional sí han reconocido el trabajo de la Junta de Extremadura en defensa de la caza.



En esta línea, el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, que ha asistido al acto, ha manifestado que “se puede pensar diferente o tener ideologías distintas, pero lo más importante es el respeto” y “el día en que alguien piensa que puede llevar su estilo de vida a las leyes, para confrontarlo con el de los demás, eso hay que combatirlo”.



“No puede ser que se imponga un estilo de vida porque a día de hoy, que habría que verlo, sea el mayoritario, pues hay mucha más gente viviendo en los entornos urbanos que en los rurales”, ha aseverado.



“Respeto profundamente el mundo de la caza porque forma parte de nuestro estilo de vida” y “de esto se trata, del respeto”, ha aseverado el mandatario extremeño, lo que ha provocado el aplauso de los asistentes al acto.



En este sentido, el jefe del Ejecutivo regional ha deplorado “los discursos malintencionados que pretenden la confrontación de la España urbana con la rural”, al tiempo que ha instado a "vencerlos desde el respeto”.



Asimismo, ha advertido que “vienen batallas importantes, que habrá que seguir librando” y ha mostrado su apoyo al sector de la caza extremeño porque “siempre defenderé las causas justas y la vuestra es una causa justa que hay que defender, proteger y por la que hay que luchar”, ha puntualizado.



Además, ha subrayado que los primeros que tienen que estar muy cuidadosos y empeñados en que nunca se pueda tomar el todo por la parte son los cazadores y cazadoras de esta tierra, "quienes defendéis la naturaleza y el medio ambiente, cómplices necesarios del gran cambio que se va a producir como consecuencia del cambio climático”.



Por ello, ha pedido que “ninguna cultura urbanita moderna intente arrollar nuestro estilo de vida” porque, ha sostenido, “no nos vamos a dejar arrollar”, ha concluido.



Al acto también ha asistido el presidente de la Federación Europea de Caza, Torbjörn Larsson, que ha destacado que “España es uno de los mayores países cinegéticos de Europa” y la ha puesto como ejemplo de representación y capacidad de influencia.



En este sentido, ha recordado que “el 80% de la legislación anticaza que se aprueba en España procede de Europa” ya que la Comisión Europea ve a los cazadores como parte del problema y no como parte de la solución”.



Por su parte, el presidente de la Oficina Nacional de la Caza, Felipe Vegué, ha destacado la unidad actual del sector cinegético, tal y como puede demostrarse en esta jornada, donde asisten cazadores extremeños, aunque también del resto del país e incluso aficionados portugueses.