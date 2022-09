Retiran un lote de palomitas por no advertir que contiene proteínas de leche

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha pedido retirar de la venta un lote de palomitas con sal comercializada por Día en nueve comunidades autónomas, entre ellas Extremadura, que no indica en su etiquetado que contiene proteínas de la leche, por lo que advierte de esta circunstancia a las personas alérgicas.



Se trata del producto Snack Maniac Palomitas con sal, empaquetado en una bolsa de plástico, con el número de lote 22213 y con fecha de consumo preferente 31 de enero de 2023.



Según la información disponible, se ha distribuido a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana, a las que han requerido que verifiquen la retirada delos productos afectados.



Como medida de precaución, la agencia de seguridad recomienda a aquellas personas con alergia a las proteínas de la leche que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares se abstengan de consumirlo.



El consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de la población.



La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Cataluña.



Explica que la información incluida es resultante del autocontrol de la propia empresa fabricante, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes y a sus clientes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.