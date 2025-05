Preocupación por el futuro de la Escuela Taurina de Badajoz

Badajoz - Publicado el 11 may 2025, 21:20 - Actualizado 11 may 2025, 21:25

Luis Reina ha puesto fin a una etapa de 27 años como director de la Escuela Taurina del Patronato Provincial de la Diputación de Badajoz. Su salida se produce tras el proceso de externalización de los contratos docentes, ahora gestionados por un despacho de abogados de Badajoz, como ya contamos en COPE a principios de año.

Reina, ganador del Premio a la Tauromaquia 2023, ha detallado que este cambio, iniciado hace tres meses, ha generado una situación de inseguridad jurídica para él y sus compañeros, al no estar formalmente reconocidos como docentes durante este periodo.

El exdirector relata en un comunicado que, tras ser convocado por la empresa adjudicataria del servicio, tuvo que defender su trayectoria de más de dos décadas al frente de la escuela en una reunión que no superó los cinco minutos. Poco después, recibió una llamada informándole de que no seguiría en el cargo. "Me vi obligado a justificar 27 años de trabajo en una institución que ha formado a toreros, banderilleros, novilleros y otros profesionales que hoy son parte del éxito de la tauromaquia", expresa Reina con pesar.

En su mensaje, el maestro almendralejense agradece el apoyo de alumnos, familias, ganaderos y aficionados, destacando que lo que comenzó como un proyecto casi utópico se convirtió en una escuela de referencia. "Nadie podrá borrar los valores y el esfuerzo que hemos compartido", afirma.

La salida de Luis Reina ha despertado el desconcierto y la preocupación entre los aficionados que reconocen la labor de esta institución a lo largo de los años ya que abre el debate sobre el futuro de la formación taurina en la provincia y el impacto de la privatización en un sector tradicionalmente ligado a la enseñanza pública.