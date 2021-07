El PP pacense critica los cierres perimetrales: "No solucionan nada"

El Partido Popular de la provincia de Badajoz ha criticado este miércoles los últimos cierres perimetrales establecidos por la Junta de Extremadura, al considerar que “no son solución” para este momento de las pandemia.



En una rueda de prensa, el nuevo presidente de los populares pacenses, Manuel Naharro, ha afirmado que estos cierres se producen además “de forma improvisada” y sin atender a criterios homogéneos.



En este último caso, ha explicado que mientras Villafranca de los Barros se ha cerrado perimetralmente, en Zafra no se ha tomado esta decisión pese a tener una incidencia mayor.



“No estoy diciendo que se cierre Zafra”, ha aclarado, sino que esta medida “no es solución ni para este municipio ni para Villafranca”.



Los populares han mostrado su mano tendida al Ejecutivo autonómico en este tema, pero para ello es necesario que la Junta de Extremadura quiera esta ayuda, ha apuntado.



“Lo que no se puede consentir es que se cierren pueblos cuando se ha demostrado que no es solución", ha señalado Naharro, ya que "se produce un daño tanto a la economía de los municipios como a las empresas, a la hostelería y al turismo”.



Frente a ello, Naharro ha abogado por aumentar el ritmo de vacunación, pues “solo el cinco por ciento de las personas infectadas” tienen las dos dosis, y además “las cifras en los hospitales no son alarmantes”.



A su vez, se ha dirigido a la juventud, “no para echarle la bronca, como se hace últimamente”, sino para decirle a los jóvenes: “los entendemos, pues salen a la calle y tienen relaciones sociales, lo que se hace en juventud, pero hay que pedirles que todo ello se haga de forma responsable”.



“Una cosa es ser responsables y otra tomar medidas que hace unos meses podían ser necesarias pero que ahora se encuentran desfasadas, -ha reiterado el presidente del Partido Popular pacense-".



A su juicio, "ahí están los números... no sirven para nada, pues además la mayoría de los cierres perimetrales de municipios no se controlan y en su interior están las terrazas llenas y la gente en la calle”.



Por tanto, se ha preguntado “¿qué sentido tiene alarmar con cierres perimetrales?” y ha abogado por la concienciación en pos de la responsabilidad de la ciudadanía.