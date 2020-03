Otros héroes de la Pandemia: los Maestros se esfuerzan por llevar las clases a las casas

Son tantos los que están haciendo un esfuerzo en esta crisis que no nos daría el día para agradecer en nuestros balcones a los sectores que se dejan la vida para que todo siga siendo igual que antes del confinamiento. Hoy un padre de Badajoz nos remite esta opinión en la que reconoce y homenajea la labor de los maestros y profesores:

"NO HABRÁ APLAUSOS PARA LOS PROFESORES, o los habrá tarde, desperdigados, poco intensos, y siguiendo las instrucciones del manual de reparación de lo políticamente correcto. Yo aplaudo a los sanitarios. Soy el primero en hacerlo, aunque mejor que aplaudirles podríamos haberles defendido, –habernos defendido–, con determinación de hoplitas, el sistema de salud pública. Pero muy pocos aplaudirán, si es que lo hacen, a los enseñantes, a los que además de insultar una y otra vez (bueno, se sienten insultados porque malinterpretan el idioma que ellos mismos enseñan, que luego hay que aclarar lo que el político de turno quiso decir), pocos apoyan. De un día para otro, los docentes, sin ninguna ayuda, han tenido la capacidad divina de crear de la nada, y en esa suerte de "creatio ex nihilo", de la que hasta ahora Dios tenía la exclusiva, han montado todo un sistema de educación a distancia, para seguir prestando sus servicios desde casa. ¿Materiales? Su ordenador particular, privado y personal; y su internet, pagado de su bolsillo. ¿Espacios? El salón de su casa, que vuelve pública la intimidad de su hogar. ¿Derechos de autor? Cedidos, imagen, textos, tareas... ¿Formación? La propia, investigando contrarreloj. ¿Apoyo de las consejerías? Anecdótico. ¿Vigilancia? Toda. ¿Exigencias? Absolutas. La escuela en el salón de casa no termina nunca. ¿Un millón de correos que atender? ¿A quién le importa? Para eso cobran.

Pero nadie les aplaudirá, casi nadie dará las gracias, y pocos reconocerán su labor.

Yo aplaudo a los docentes, y no solo a ellos, también a otros muchos que en estos días de crisis se exponen para prestarnos todo tipo de servicios. Pero aquí, ahora, hablo de educación.

Han montado todo un sistema de educación a distancia, para seguir prestando sus servicios desde casa.

Yo aplaudo a los docentes con todas mis fuerzas, pero más que aplausos, necesitan, –necesitamos–, devolver la educación al lugar que le corresponde, y que en España, pocos tienen claro."