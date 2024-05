14 niños del Cerro Gordo se quedan sin plaza en el colegio de su barrio

Catorce niños del Cerro Gordo se quedan sin plaza en el colegio de su barrio, menores de primero de infantil. Es la sorpresa que se encontraron este martes algunos padres al visualizar las listas con el baremo provisional.

El centro solo oferta doce plazas libres para esta edad y se han recibido más solicitudes. Tienen una aula para niños de dos años y estos, si sus padres quieren, cogen directamente plaza en el centro, el problema está en aquellos que no asisten a la educación pre-infantil.

Un problema que se viene repitiendo año a año y que pone de manifiesto una realidad: la demanda, las necesidades de los vecinos, supera lo ofertado. Por este motivo, se han puesto en contacto directamente con la consejera de Educación, con Mercedes Vaquera. Piden una intervención urgente, que la Junta de Extremadura aumente el ratio de plazas ofertadas.

Señalan que saben que esta no es la mejor decisión pero que solventaría, de manera provisional, el problema. No entienden, dicen, que siendo el centro educativo más grande de Extremadura no tenga capacidad para todos los menores que viven en el barrio.

Por estos motivos han presentado un escrito a la administración regional, piden reunirse con el área competente.