Los Oliver desmienten que hayan llegado a un acuerdo para vender su parte del CD Badajoz

No, Oliver no ha vendido sus acciones del Club Deportivo Badajoz. De hecho, el grupo asegura que no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo de venta con Atlantic, como se había apuntado en las últimas horas.

El grupo de los Oliver no descartaría vender, como te venimos contando en Cope, y estaría abierto a esa posibilidad, pero, a esta hora y en esta fecha, no hay nada hecho. Desde el grupo, muestran "incredulidad" y "sorpresa" ante las últimas noticias, que desmienten categóricamente.

Es más. El propio Oliver no descarta ningún movimiento, ni en una ni en otra dirección. Pese a que lo más factible es que, efectivamente, terminasen vendiendo su parte, el grupo no descarta terminar no solo no vendiendo, sino comprando el resto de acciones.

Todavía queda camino por recorrer y es necesario, para que pase cualquier otra cosa, que Atlantic termine de pagar a Agapito. A partir de ahí, el escenario será otro. Aunque, lo que es seguro es que, antes de vender, Oliver no pretende perder ni un euro. Si se termina marchando, será siempre con ese colchón.