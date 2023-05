La Junta investiga el caso del niño extremeño que pidió ayuda en Twitter por sufrir bullying

Las redes sociales, a veces, son refugio y esperanza. No siempre, pero sí a veces. Eso debió pensar el pequeño extremeño que creó este miércoles una cuenta de Twitter anónima para pedir ayuda. En ella contaba cómo sufría, diariamente, el acoso de sus compañero, las burlas e incluso las amenazas.

Su hilo, en el que cuenta su historia, se ha hecho viral a lo largo de esta mañana, superando los 4.000 me gustas. En él asegura que es estudiante del IES Ildefonso Serrano, de Segura de León.

Hola,me he creado esta cuenta anonima para hablar publicamente de lo que me está pasando ultimamente en clase,normalmente mis compañeros me molestan diciendome tonterias pero hoy ha sido demasiado fuerte...