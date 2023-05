Joaquín Parra, en Cope: "Voy a pedir la alcaldía, sin duda"

El candidato a la alcaldía por Juntos X Extremadura, Joaquín Parra, ha cerrado La Ronda, el especial electoral de Cope Badajoz por el que han pasado los diez cabezas de lista. Repasamos la entrevista a Parra, en titulares:

"Estoy vetado en muchos sitios, por eso no me queda otra que recorrerme los barrios. Seguro que lo hago mejor que los que están ahora. La ciudad está muy mal, hay muchas cosas por hacer"

"Si solo pudiese cambiar una cosa, cambiaría al alcalde. Lo mejor que le podría pasar a la ciudad es que Parra sea alcalde. Voy a entrar al Ayuntamiento con fuerza. Hay agua en la piscina, por eso estoy vetado en tantos sitios. Tengo encuestas de primera mano y, cuidado, que podría haber sorpresa"

"¿Cuál de ellos (PP o PSOE) me va a apoyar como alcalde? Esa es la pregunta. Voy a pedir la alcaldía, lo tengo clarísimo. No sé si prefiero a Gragera o Cabezas. Gragera criticó a quien ahora representa, eso es de ser traidor con sus votantes. Y Cabezas me parece un mal gestor, ganó pero no fue capaz de negociar para gobernar. Me parece muy torpe..."

"Si Joaquín Parra se presenta por PP o PSOE, arrasa, pero no yo no quiero ser franquicia de nadie. El PSOE nunca me ha llamado"

"(Sobre la noticia de la Agencia EFE que salía a la luz la pasada semana) Es una noticia vieja, eso ya lo sabía la gente. Lo utilizan ahora para manipular la información. Eso es lo que pide la Fiscalía, tiene que hablar el juez. Hay gente en el Congreso de los Diputados condenada por terrorismo, yo no he matado a nadie"

"No creo que se haya gestionado mal el anuncio de mi candidatura. Es verdad que me avisaron tarde, pero creí que era el momento idóneo. El partido me apoya, eso es lo importante. Hay que tener en cuenta que no somos profesionales de la política. El partido no estaba acostumbrado a esa presión y quizás sí titubeó"

"No hay mejor candidato para Extremadura que Antonio Granero, con el que me llevo estupendamente. Habla el idioma de la gente"

"Hay que buscar un buen gestor y yo ya lo he demostrado. Nadie me preguntó por qué venía aquí cuando compré el Badajoz. Hace falta alguien que gestione bien. Este alcalde ha tenido 500 millones y la gestión es pésima"

"El Parrismo ya ha demostrado que funciona. Por eso la gente quiere Parrismo al frente de Extremadura. A la región y la ciudad le interesa. Voy a poner por delante a pacenses y extremeños antes que al resto de españoles"

"Tuve que volver al Nuevo Vivero para que ganara el Badajoz. Me alegré. Porque es mi equipo, mi estadio. Si entro al Ayuntamiento, concedería el Nuevo Vivero al club. Eso sí, cuando esté al corriente de deudas. También hay que cuidarlo. Porque ahora mismo está abandonado. En los baños siguen los meados del Amorebieta"

"¿Por qué no podría estar en el Ayuntamiento y en el club? ¿Por qué no? En Huelva, el Recreativo es del Ayuntamiento..."

"No me gusta lo del Jesús Gil de Badajoz, pero te digo una cosa: si Jesús Gil volviese a vivir y se presentase a las elecciones de Marbella, volvería a ganar"

"Yo quiero demostrar el potencial que tiene la ciudad. Yo voy a recuperar el comercio, el negocio. Los carnavales serán los mejores. Yo todo lo que hago lo hago a lo grande. Me gusta ser el primero, no el segundo"

"He lanzado muchas propuestas. Algunas me las han copiado, pero hay una que no me ha copiado nadie. Yo digo que le bajaré el sueldo a los políticos un 50%. Estoy esperando a que alguno también lo diga"

La Diana, de Joaquín Parra

Vox: "Sin programa. Nadie conoce a su candidato"

Unidas Podemos: "A nivel nacional ya sabemos lo que hay"

Ciudadanos: "En su momento era la alternativa, que no ha cumplido por culpa de la traición del alcalde"

PSOE: "Les perjudicará la tendencia nacional"

PP: "Han tenido 28 años para hacer las cosas"

Vélez: "Él ha estado con los que han gobernado, además está condenado"

Amarilla: "No lo conozco"

Cadenas: "Una tía espectacular. Me encanta"

Roncero: "Para quitarse el sombrero"

Cabezas: "Un buen tío, pero endeblito"

Gragera: "Ha traicionado a sus votantes y a su partido, pero buen tío"

Vara: "Es mi amigo"

JUEX y Parra: "Un partido fresco. El cambio que la gente demanda y quiere"