Javier Peña, en COPE: "Manejamos en torno a medio millón para confeccionar la plantilla"

Javier Peña, hasta ahora representante del grupo Lanuspe y ya director deportivo del CD Badajoz, ha pasado por los micrófonos de la Cadena COPE, donde ha repasado la situación ecónomica y deportiva del club blanquinegro. Dice sentirse optimista, subraya que el "Badajoz tiene futuro" y que están trabajando con todas las posibilidades de cara a la campaña de abonos.

Peña asegura que Oliver Sierra y él mismo están confeccionando la plantilla y que hay "otros cuatro fichajes cerrados", más allá de los anuncios de Álex Herrera y Antonio Pavón: "Creo que hacemos buena dupla, vamos los dos en la misma dirección". Peña asegura también que están encontrándose a los jugadores "receptivos" pese a la situación del club.

Sobre la continuidad de Oliver Sierra en el banquillo, Peña cree que "no es comparable" a lo que sucedió con Tenorio y que es "la persona idónea" para liderar al club, pese al descenso. "Podemos conseguir el objetivo, no me parece que se sea justo, era difícil conseguir el milagro del descenso". Admite, eso sí, que la mochila del descenso es una mochila grande.

[En ampliación]