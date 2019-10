¿Se instalará Mercadona en el antiguo Hospital Provincial de Badajoz?

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha reconocido que "no" entendería "cómo se puede decir no al centro de salud y sí a un supermercado" en el antiguo Hospital Provincial, propiedad de la Diputación de Badajoz.

"Yo en las expectativas que pueda tener una empresa sobre su desarrollo empresarial no voy a entrar, me parecen todas legítimas y me parecen todas respetables", ha señalado Fragoso al ser preguntado por su parecer ante la noticia publicada en el Diario HOY de que Mercadona estudia instalar un supermercado en el Hospital Provincial de Badajoz.

Ante ello, ha apuntado que le "parecería francamente sorprendente" el hecho de que una administración pública "pueda estar planteándose" que se pudiera instalar un supermercado "mientras por un lado le niega a los vecinos del Casco Antiguo y de Pardaleras el que se pueda ubicar en el Hospital Provincial el centro de salud tan deseado para ellos".

Al respecto, ha agregado que, a la hora de plantear qué necesidades públicas se deben cubrir con un edificio público, "parece mentira que lo que se pueda plantear como prioridad es un supermercado", ante lo cual le "parece respetable" en todo caso que dentro de sus políticas de expansión o crecimiento económico se puedan plantear el Provincial como ubicación.

"No me parece de recibo que a la ciudad, que a Pardaleras, que al Casco Antiguo se le diga no hay espacio en el Hospital Provincial para su centro de salud pero en cambio sí lo hay para poner un supermercado, yo sinceramente no lo entendería", ha insistido el primer edil.

De igual modo, ha reconocido que "no" se lo ha planteado "absolutamente nadie" y que, si la decisión dependiera de él, hasta que no se tenga "satisfecha" la necesidad del centro de salud "difícilmente" podría plantearse cualquier otra cuestión, en relación a lo cual ha expuesto además que se trata de un debate que "tampoco" quiere "enrevesar más".

Ante ello ha apelado a esperar a que, por parte de la Comunidad Autónoma, "se le de una solución a lo que es su responsabilidad, que es que los vecinos de Casco Antiguo y Pardaleras tengan un centro de salud razonable" en un espacio urbano consolidado en el que "no es fácil encontrar un espacio", razón por la cual se posicionó junto a los vecinos de Casco Antiguo y de Pardaleras por el Hospital Provincial.

Algo que hizo "no porque tuviera voluntad de hacerle la puñeta a nadie ni a la diputación", a la que ha acompañado en el proyecto del Hospital Provincial y en relación al cual ha mantenido que la "mejor solución" para ubicar el centro de salud de la zona centro sería dicho céntrico inmueble y que, si no pudiera ser, entendería que la propiedad tuviera otros planes.

"Pero hombre me sorprenderá mucho que los planes fueran un supermercado en contra de un centro de salud", ha insistido el regidor, a preguntas de los periodistas sobre este asunto, en declaraciones a los medios con motivo de la entrega de los premios de un campeonato de petanca.

BADAJOZ ADELANTE

Sobre este mismo asunto también se ha pronunciado en una nota de prensa la junta directiva del partido local Badajoz Adelante (BA), que considera "una vergüenza inaceptable" convertir el edificio civil "más noble" de la ciudad en un supermercado y recuerda que el antiguo Hospital Provincial está siendo rehabilitado por la Diputación de Badajoz "con dinero público, es decir, de todos los ciudadanos, para ser destinado a uso social y cultural".

"Como propuso BA, y como se decidió posteriormente al aprobarse trasladar a él la Biblioteca Regional y la Escuela Oficial de Idiomas, entre otras dotaciones públicas", ha señalado, para tachar "del todo inaceptable" que el edificio histórico del siglo XVIII "más capaz de la ciudad" y situado en pleno centro "sea alquilado a dos empresas para su explotación meramente comercial", como son las que van a explotar un mercado gourmet, "de dudoso resultado" y Mercadona.

Ante ello, se ha preguntado por qué si no podía ir en las traseras del Hospital el centro de salud de la zona centro "sí puede ir ahora un supermercado para uso empresarial privado" y qué van a hacer los representantes políticos del actual ayuntamiento "ante este atropello a uno de los lugares más emblemáticos de Badajoz" y "especialmente" el alcalde Francisco Javier Fragoso, el edil de Ciudadanos Ignacio Gragera y el del PSOE, Ricardo Cabezas que "a su vez ostenta un importante cargo en la diputación".

Por todo ello, Badajoz Adelante "se opone frontalmente" a destinar el Hospital de San Sebastián a supermercados y reitera su propuesta, recogida en su proyecto de ciudad, de que el "mejor" edificio civil de la ciudad se convierta en el "gran centro cultural y de enseñanza de la ciudad de Badajoz".