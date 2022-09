El PP insiste: no asumirá las competencias de la Policía Local

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Badajoz y coordinador local del PP, Antonio Cavacasillas, ha trasladado al primer edil de la ciudad, Ignacio Gragera (Cs), que los populares no asumirán las competencias de Policía Local, responsabilidad que dejaron después de que alcalde cesase a la ex concejal María José Solana de este cargo.



En una reunión mantenida con Gragera, Cavacasillas ha afirmado que se toma esta decisión por respeto a María José Solana y “por las formas” en las que el primer edil le retiró estas competencias, según un comunicado del Partido Popular.



El coordinador local del PP ha dicho a Gragera que “con su decisión unilateral incumplió el acuerdo de gobierno” firmado entre PP y Cs.



El alcalde pacense cesó a Solana después de que el PP se desmarcase del acuerdo de incrementos retributivos consensuado entre el equipo de gobierno municipal y la Policía Local, lo que lleva a que los agentes no realicen en la actualidad servicios extraordinarios.



El PP ha afirmado en este sentido que la situación actual con la Policía Local no tiene nada que ver con la decisión tomada.



“El Partido Popular ha asumido esta delegación desde 1995 de forma exitosa, y por tanto no hay ni miedos ni temores a nada”, ha afirmado.



Por otra parte, el edil popular Javier Gutiérrez asumirá la Delegación de Ferias y Fiestas, que hasta ahora había gestionado Ciudadanos, tal y como ha decidido el alcalde, siempre y cuando “se cumplan las condiciones expuestas por el PP en la reunión mantenida hoy, y que implican toda la responsabilidad y capacidad de decisión sobre los servicios y personal que conlleva”, ha dicho Cavacasillas.