El infectólogo Muñoz Sanz alerta que el coronavirus "aún genera muchos interrogantes"

El doctor Agustín Muñoz Sanz, experto en enfermedades infecciosas, cree que aún se debe ser prudente respecto al coronavirus pese a la percepción de que la pandemia no traerá más sorpresas, pues se trata de un virus que “todavía genera muchos interrogantes” y, por tanto, “no es descabellado seguir alerta”.



“Este virus ha demostrado que en cuanto a la capacidad de sorprender es único”, ha señalado a Efe este especialista extremeño en Medicina Interna e Infecciosa.



Según ha explicado, el grado de protección individual y colectiva por la suma de las infecciones naturales y las vacunaciones con triple dosis “permite suponer que las cosas serán diferentes” este otoño, pero “todo ello dicho con mucha prudencia y a sabiendas de que el virus sigue infectando/reinfectando a personas vacunadas y a quienes lo han pasado una o varias veces”.



Además advierte: “en adelante mejor será que la sociedad se proteja de los virus respiratorios, no solo del coronavirus, en las épocas y escenarios de riesgo”.



A su juicio, a día de hoy “revacunar a la población general no está claro, pero reforzar a las personas de mayor riesgo de evolucionar mal (ancianos, inmunodeprimidos) es razonable... y encontrar la vacuna polivalente o universal, la mejor opción”.



En cuanto a si en un escenario de tanto calor como el de este verano debilita al virus, Muñoz Sanz explica que aunque la temperatura y la humedad relativa del ambiente parecen influir en su viabilidad, no se conocen estudios que demuestren que las olas de calor afecten, "pero todo es posible porque intervienen muchas variables físicas, químicas, biológicas y sociales”.



Muñoz Sanz ha afirmado que la complejidad del coronavirus y las “lagunas de conocimiento” que aún provoca, pese a la potente investigación realizada, hacen que ante el planteamiento que se realiza en algunos ámbitos de crear unidades específicas en el país “todo ello puede provocar que sea necesario en determinados lugares, pero tal vez desproporcionado en otros”.



En este sentido, ha dicho que lo que importa es que el sistema sanitario dé respuesta a las demandas según las necesidades que se van planteando, por lo que "no parece razonable crear una unidad especial si después la medicina Primaria está desbastecida”.