El histórico puente de Gévora se derrumba de forma parcial tras el temporal

El histórico puente de Gévora o de Cantillana, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y ubicado en el término municipal de Badajoz, se ha derrumbado parcialmente debido al temporal que ha azotado a Extremadura y a la consiguiente crecida del río Gévora.



El presidente de la asociación Amigos de Badajoz, colectivo que impulsó la declaración meses atrás de este puente del siglo XVI como BIC, Manuel Cienfuegos, ha lamentado en palabras a EFE el derrumbe de la histórica construcción, sobre todo porque “podría haberse evitado”.



La crecida del río ha provocado que se hayan venido abajo dos arcos cercanos a la orilla, un "desastre" que no solo se ha producido por la fuerza de las aguas, sino también por la “desidia” de las administraciones, según ha señalado el presidente de la asociación.



En este sentido, Cienfuegos ha criticado que el Ayuntamiento pacense no haya impulsado aún que el puente esté a nombre de la administración local, y que la Junta de Extremadura, más allá de la declaración BIC, no haya fomentado medidas para su protección.



“En la capital pacense, hasta que no se cae el patrimonio de la ciudad no se actúa, y en este sentido Amigos de Badajoz teme que las próximas construcciones históricas que se vengan abajo sean las ermitas de la Alcazaba”, ha apuntado Cienfuegos. EFE