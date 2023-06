Guardiola: "Yo tengo las manos libres, no sé si Pelayo (Vox) las tiene"

La candidata del PP a la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha confirmado este miércoles que se presentará a una investidura para formar gobierno, así como que mantiene intacta su intención de hacerlo en solitario, sin necesidad de dar entrada a Vox, partido al que además traslada toda la responsabilidad sobre las opciones de futuro del socialista Guillermo Fernández Vara.

Guardiola ha comparecido este miércoles ante los medios de comunicación, en primer lugar para afear Fernández Vara su cambio de postura con respecto a las opciones de su partido de gobernar en Extremadura, después de que reconociera la noche electoral que los ciudadanos habían decidido que no siquiera como presidente.

Además, y tras el anuncio del propio Vara de este martes de que "intentará gobernar" en Extremadura tras haber ganado las elecciones, la líder de los 'populares' ha dejado claro que, pese a ser la lista más votada, el PSOE no va a recibir ningún apoyo del PP para que esto se produzca.

Cabe recordar que PP y PSOE empataron a escaños el 28M, con 28 diputados cada uno, si bien fueron los socialistas los que contabilizaron mayor número de papeletas en las urnas. Vox, con cinco diputados, es la clave para alcanzar la mayoría absoluta en el parlamento extremeño, que se sitúa en 33, mientras que Unidas por Extremadura, obtuvo tres parlamentarios.

Con todo, Guardiola ha avanzado que esta misma semana quiere iniciar los contactos con todos los candidatos, incluido Ángel Pelayo, de Vox, de quien ha desvelado que aún no le ha llamado para felicitarla, formación cuyos votos necesita en la investidura, y a quien ha querido trasladar toda la responsabilidad sobre la formación de un nuevo gobierno socialista.

"Tendrán que preguntar a Vox si va a permitir que esta tierra siga gobernada por el PSOE, pero eso ya no será mi responsabilidad ni la responsabilidad de mi partido. Y nosotros lo hemos dicho muy claro, yo no voy a apoyar una investidura del señor Fernández Vara. No pienso hacerlo", ha sentenciado.