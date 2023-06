Gordillo (Vox) espera la llamada de Guardiola y rechaza unas nuevas elecciones

El candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, espera la llamada de la presidenta regional del PP, María Guardiola, para retomar las negociaciones sobre el futuro gobierno regional y rechaza la convocatoria de unas nuevas elecciones.



En una entrevista con Periodista Digital, ha reiterado que su partido sigue con la mano tendida pese a los "ataques" y "falta respeto" de Guardiola hacia Vox.



Gordillo ha aclarado que Vox no ha sido el que ha roto las conversaciones y que se han malogrado el cambio político en la región por culpa de la "cerrazón" de los populares.



"El PP ha entregado la Asamblea al Partido Socialista por no llegar a un acuerdo con Vox", ha lamentado el diputado, que ha considerado que es natural estar "en las esferas de decisión de la manera que se determine" para no incurrir en los mismos errores que en Andalucía y Madrid, donde los populares incumplieron los acuerdos con su partido.



Ha afirmado que ha sido Guardiola la que ha ofrecido "sillones" y que lo que ellos quieren es "capacidad de decisión y control sobre la labor diario del gobierno".



Con los resultados obtenidos, a su juicio, tienen derecho a tener una "representación política" que garantice que los cambios que proponen se van a llevar a cabo.



"Mi deber de llegar a un entendimiento", ha subrayado el diputado de Vox, que va a intentarlo hasta el final, "que quede claro".



Por ello, ha comentado que espera la llamada de Guardiola, que es la debe formar gobierno, y a partir de ella "se sentará encantado" a retomar las negociaciones.



Además, no es partidario de una repetición de las elecciones autonómicas porque la ciudadanía extremeña ya "han dado su veredicto", y ha abogado por "respetar" la voluntad popular.



Gordillo ha afirmado que ellos no justifican ni la violencia machista ni ninguna otra, y ha considerado que no hay un violencia que se ejerza "por el mero hecho de ser hombre". EFE