El Gobierno extremeño en funciones defiende su trabajo y responsabilidad para un traspaso "impecable"

El vicepresidente segundo y portavoz en funciones de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha destacado este miércoles "el trabajo y la responsabilidad" del Ejecutivo en funciones para garantizar un traspaso "impecable" frente a la actuación del PP, que ha prolongado la falta de Gobierno e incluso habló de una posible repetición de elecciones.



En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Vergeles ha criticado la "falta de respeto institucional" del PP al acusar al Ejecutivo regional de "confundir el estar en funciones con estar de vacaciones" cuando "lo que hemos hecho ha sido asumir la responsabilidad y trabajar hasta el último día".



Durante este período, el Ejecutivo ha celebrado siete sesiones ordinarias del Consejo de Gobierno en las que se han tomado decisiones sobre 31,4 millones de euros "respetando en todo momento la ley de transición entre gobiernos", ha dicho.



Estas gestiones se han dirigido fundamentalmente al mantenimiento de los servicios públicos y de "todo lo que tiene que ver con las subvenciones para que los extremeños no sufrieran", así como a la ejecución "inaplazable" de los fondos europeos porque "no podemos perder la posibilidad que no está dando Europa de tener una Extremadura mejor", ha subrayado.



Según el portavoz, "no podíamos someter a Extremadura al juego de buscar la aritmética parlamentaria para que los perdedores de las elecciones pudiesen llegar a gobernar, lo que ha hecho que el Gobierno haya tenido que estar más tiempo en funciones".



En este sentido, Vergeles ha criticado que la gestión del PP "incluso poniendo en riesgo el que se pudieran celebrar una repetición de elecciones en la ciudad".



"Hemos actuado de forma responsable, le pese a quien le pese, lo que nos permite poder dejarle una herencia al próximo Gobierno que nos hubiera encantado recibir en 2015", y garantizar un traspaso "impecable de todas y cada una de las áreas de responsabilidad de la Junta", ha concluido.EFE